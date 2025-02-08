⏺️ من يقف وراء مراسلة قناة الشرق بالسودان؟!

⏺️ من يوفر لها الحماية في بورتسودان لتتجرأ علي الشعب والجيش السوداني وتنقل هذه أخبار عصابات ومليشيات التمرد بهذه الجرأة التي لم يسبقها إليها أحد؟!



⏺️ في عاصمة الدولة التي تملك هذه القناة سيطير رأس أي صحفي أو صحفية يقوم بنقل سطر واحد من حديث لأي معارض ناهيك أن ينقل علي الهواء تصريحاً لمليشيا تمرد تتوعد جيش البلاد الهزيمة..

⏺️ إلي جهاز المخابرات العامة..

⏺️ إلي وزير الإعلام السوداني..

⏺️ إن طرق سمعكم هذا التقرير الصحفي واستعصمت بالصمت فهذه مصيبة.. وإن لم تشاهدوا.. أو تسمعوا فالمصيبة أعظم..

عبد الماجد عبد الحميد