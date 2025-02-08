غياب المبدأ (اردول ومبارك نموذجاً)..

فى نوفمبر 2024م ، ومع حملات الترغيب ذهب اردول ومبارك الفاضل إلى جنيف ، وفق حسابات خاسرة ، وقراءة تفتقر للحس الوطنى..

مع شدة المعركة والضغوط الأجنبية غادر اردول وآخرين بورتسودان وبدأوا رحلة مغازلة اطراف دولية واقليمية ، واقتربوا من (تقدم) وشاركوها المواقف والمؤتمرات فى عنتبي.. ولكن الأمور لم تدم طويلاً حيث انهارت مملكة (رمل المليشيا) وذهبت احلام التدخل الدولي ادراج الرياح.. لا بأس..



أعاد اردول ورفاقه ترتيب اوراقهم وملأوا فنادق وشقق بورتسودان هذه الأيام وبأيديهم خطط إنتقال وحكم.. هذه نرجسية سياسية فى اخف التعريفات..

د.ابراهيم الصديق على