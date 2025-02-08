المحايدين الساوو بين الجيش والجنجا وحسي أجازو الفرح بعودة المواطن إلي بلدة رجعت للجيش ليه ما أجازو الفرح بسقوط البلدة في يد الجنجويد عشان يكون في اتساق مع مقولة الحياد والسوء المتساوي؟ عموما عفينا ليهم الفات لكن نتوقع أنهم يفرحو علنا ويجيزو الفرح لأي إنتصار قادم للجنجويد. لزوم الاتساق يعني.

ستشهد الفترة القادمة الكثير من الانسحابات (التعريدات) التكتيكية من موقف الحياد والمساواة بين جيش وجنجا تحت غطاء كثيف من رص الكلام خارم بارم شخلوط مخلوط. وستتباين درجات الحرفنة ومهارات الإنسحاب والمقدرة علي القفز في مهرجانات أكروبات لغوية وتنظير يناقض فيه صدر الجملة عجزها.

معتصم اقرع