مرتزق جنوبي آخر يكذب بيانات خارجيته، ويرتدي زي المليشيا الإرهابية ويتحدث من داخل الخرطوم عن مواجهة الفلول، ل ص وقااتل وم.جرم ومع ذلك بانتظار أن تصيبه رصاصة ليطلق بعض الساسة والناشطين حملة تضامن معه،



كما يفعل سلك وبرمة ناصر وأسامة سعيد والميرغني الصغير ومن لف لفهم، لول وبيتر ومئات المرتزقة جندتهم أسرة آل دقلو الإرهابية لتدمير السودان، وتشريد المواطنين من بيوتهم واحتلالها بالقوة ونهب كل ما فيها، هذه القضية المشتركة للتمرد وأعوانه.

عزمي عبد الرازق

