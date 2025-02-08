خطاب البرهان ليس فيه جديد، هو نفس خطاباته السابقة، موقفه من التفاوض، موقفه من تقدم، موقفه من المؤتمر الوطني، وكذلك حديثه عن اختيار رئيس وزراء، هو حاليًا في هذه المرحلة لا يبحث عن أي صيغة شراكة جديدة مع أحد، سوف يستقبل أي مكون سياسي ويقدم له نظرياً كل ما يريده،

لكنه لن يقوم باختيار رئيس وزرا مدني ولا حكومة بصلاحيات كاملة، تنازعه في أمر الدولة، سوف يظل يناور لكسب المزيد من الوقت، وفي خطابه المنتظر من داخل القصر الجمهوري، بعد أيام قليلة سيردد نفس الكلام، حتى يتم فك الحصار عن الفاشر وبابنوسة، وتعود نيالا والجنينة والضعين،

فالبلد في حالة حرب ربما تتحول إلى تحديات أمنية، وعلى الأرجح، بل من المؤكد أن الجيش سوف يحكم السودان، طوال الفترة الانتقالية، أو المرحلة الثالثة منها، بالبرهان وكباشي والعطا، وبعدها لكل حادثة حديث.

عزمي عبد الرازق