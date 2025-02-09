قحت / تقدم وافقت في مؤتمر القاهرة يوليو 2024، بحضور الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة على إلغاء الوثيقة الدستورية، لأن الاعلان ينص على مرحلة تأسيسية تتجنب (عيوب الفترات الانتقالية السابقة). فإذا تحولت فترة ما بعد أغسطس 2019 الى (سابقة) وتم التأكيد على (التأسيسية)، استدعت الضرورة وثيقة دستورية جديدة للفترة التأسيسية، قرارات، مراسيم، أو العودة لدستور 2005 الذي يعتمده الاتحاد الافريقي، ومجلس الأمن الدولي، أو قرارات مؤسسة عليه.

لا يجوز لقحت وأبواقها نقض ما وافقوا عليه في القاهرة، وقلنا حينها أن الوثيقة خرجت منهم إلى مجاري الصرف الصحي في فندق الماسة في العاصمة الادارية – القاهرة الجديدة، من أرادها منهم فليدخل المجاري، وليبقى فيها.

بالمناسبة هذا الكلام كتبته من قبل في تقييم بيان القاهرة.

مكي المغربي