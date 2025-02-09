تعديل إتفاقية جوبا وليس الوثيقة الدستورية!!

*ليس بالأمر الصحيح تعديل الوثيقة الدستورية أو كتابة وثيقة جديدة والحكم بها*

*الصحيح -عندى-تعديل إتفاقية جوبا لتأسيس حكم دائم ومستقر وعادل ومتساوى في البلاد*

*التعديل المطلوب يجب أن يمنح كل المسارات حقا كاملا ومتساويا في السلطة والثروة مع تكوين مركز سيادى اشرافى على جميع المسارات*

*التعديل المطلوب يمنح دارفور إقليميا حقيقيا على الأرض وليس على الورق فقط كما هو اليوم وكذلك جنوب كردفان (الجبال)والنيل الأزرق ويمنح بقية المسارات في كردفان والوسط والشرق والشمال أقاليم حاكمة بالتوازى*

*اتفاقية جوبا عرفت مرض السودان وقامت بالتشخيص السليم له من خلال وصفة المسارات ولكنها أخطأت في تقدير جرعات الدواء فأخلت بالروشتة الخاصة بكردفان والوسط والشرق والشمال ولم تمنح في ذات الوقت دواءا حقيقيا وفعالا لدارفور وج كردفان والنيل الأزرق!!*

*على السيد البرهان وأركان حربه اليوم أن يجلسوا إلى أطراف اتفاقية جوبا لإعادة قسمة السلطة والثروة بين مسارات جوبا وهي أقاليم السودان المتفقة وإعلان تشكيل وهيكلة السودان من جديد*

*مجلس سيادى انتقالي إشرافي من الأطراف العسكرية للقوات النظامية وأطراف إتفاقية جوبا وسلطة وثروة كاملة لمسارات الأقاليم*

*الحكم بإتفاقية جوبا المعدلة يمكن أن يستمر لفترة انتقالية طويلة حتى تستقر المسارات سلطة حاكمة وثروة كاملة للأقاليم وإشراف تام من مجلس سيادي انتقالي وفي ذلك تأسيس للفدرالية التى تناسب السودان*

*بكرى المدنى*