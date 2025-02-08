على هذه القبائل أن تعزل نظارها!!

*موقف مشرف لتنسيقية قبيلة الترجم والتى أعلنت تأييدها للقوات المسلحة في معركة الكرامة*

*إن موقف ناظر قبيلة الترجم محمد يعقوب المعلن على رؤوس الأشهاد وهو يؤيد مليشيا الدعم السريع – هذا الموقف لا يمثل قبيلة الترجم العظيمة فالإجرام لا قبيلة له!!*

*موقف ناظر الترجم لا يختلف عن مواقف نظار قبائل كبيرة ومؤثرة في السودان قدرت وفق مصالحها الخاصة أن توالي مليشيا الدعم السريع فتورطت في استنفار أبنائها والزج بهم في أتون حرب مجنونة وقبل ذلك تورطت هذه الإدارات في جرائم ضد أبناء الشعب السوداني تمثلت في القتل والاغتصاب والنهب وتدمير البنى التحتية للدولة وهذه جرائم ضد الإنسانية وعقوبتها القانونية معلومة وحتى ان قامت السلطة بالعفو عن الحق العام وفق اي تسوية قادمة فلا أحد يملك حق العفو عن الحق الخاص الذي أصاب الناس في أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم وكرامتهم*

*جرائم كبيرة تسببت فيها بعض الإدارات الأهلية في السودان و لقبائل ذات وزن في الماضي والحاضر ولابد لهذه القبائل من أن تقوم من نفسها بعزل اي رجل إدارة اهلية قام بموالاة المليشيا*

*الأجسام الأهلية الوحيدة المنظمة والمعبرة عن القبائل السودانية اليوم هي التنسيقيات التى قامت ضد مواقف الإدارات الأهلية و نظار القبائل الموالين لمليشيا الدعم السريع*

*إن قيام سلطات الدولة بعزل رجال الإدارة الأهلية المؤيدين للدعم السريع ليس كافيا وليس من موقف حاسم إلا بعزل القيادات الأهلية المتمردة من قبائلها نفسها ولا يمثل هذه القبائل في الحاضر إلا التنسيقيات التى قامت اصلا رفضا للمواقف المفارقة للنظار الذين خانوا أمانة التكليف*

*المنتظر إذا خطوة شجاعة من تنسيقيات القبائل وذلك بالتقرير بعزل اي رجل إدارة أهلية تورط في دعم المليشيا*

*تنسيقات القبائل التى سجلت موقفا مشرفا للتاريخ جديرة بتمثيل قبائلها في الحاضر وللمستقبل*

*بكرى المدنى*