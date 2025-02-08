باختصار، البرهان قال للإسلاميين لن تعودوا إلى السلطة إلا عبر الانتخابات.

الإسلاميون لا يريدون العودة إلى السلطة إلا عبر صناديق الانتخابات.

لا توجد مشكلة هنا.



متى تحدث المشكلة؟ عندما يصادر البرهان حق الإسلاميين أو أي فصيل سياسي آخر في الممارسة السياسية وعندما يحتكر هو أو غيره القرار الوطني.

لقد انتصر السودان في المعركة الأصعب والأهم، معركة بقاء الدولة. وهذه المعركة زادت الجميع وعيا بالدولة وحدودها والفرق بين الكيانات والأشخاص من جهة والدولة من جهة أخرى.

والتضحيات التي قدمها الشعب السوداني تجعل من المستحيل العودة خطوة إلى الوراء. الشعب السوداني انتزع حريته بالسلاح وبالدم ولا أحد سيفكر في الاقتراب منها.

شعب حرر نفسه بالسلاح لن يحكم إلا بشكل ديمقراطي

حليم عباس

