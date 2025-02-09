رأي ومقالات

حمدوك وجماعته من العملاء الفاشلين الفاسدين شاركوا المليشيا كل جرائمها

2025/02/09
حميدتي خالد سلك

إن دماء آلاف الشهداء في معركة الكرامة من القوات المسلحة و القوات المساندة لها من جهاز المخابرات ـ القوات المشتركة ـ قوات الشرطة ـ المجاهدين ـ المستنفرين و المقاومة الشعبية التي روت أرض الوطن و التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا لن تضيع هدراً و لن تكون قرباناً لعودة حمدوك وجماعته من العملاء الفاشلين الفاسدين الذين شاركوا المليشيا كل جرائمها وانتهاكاتها إلى المشهد مرةً أخرى مهما كان الثمن فلن نخسر أكثر من الذي خسرناه ..

حاج ماجد سوار

حاج ماجد
حاج ماجد سوار

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