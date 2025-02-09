يتحدث أبو الشهيد الفتيّ محمد الأكرم ، يتحدث وجميع من حوله دامع ، فهم يعلمون ان الرجل الهزبر احتسب والدة محمد الأكرم ثم أ حتسب اخاه الأكبر ، واليوم يحتسبه هو ..

ادهشهم بثباته ، بيقينه ان فلذة كبده ” ضهره وسنده” محمد الأكرم وأخوته الذين مضوا شهداء والقابضون على السلاح من اخوته الذين يزّينهم غبار المعارك الان ما خرجوا إلا للعُلى ..خرجوا لله ..للدين ..للوطن … للأعراض ..للضعفاء



ظلوا كالعقاب قوةً ، وكالزاهدين ادباً ..وكالأسود ضراوة ، لا يهابون الموت بل يهابهم ..كانوا خفافاً عند الفزع يتنافسون للشهادة شيوخاً وشباباً وغيرهم ينافس للدنيا …

ربح البيع أبا محمد الأكرم وأبا الحسين …دم كليهما المبارك سيروي هذه الأرض فتنبت مثلهم الآلاف ..

ادام الله عليك هذا الرضا ..

وعلى كل ام شهيد وأبو شهيد وابن وابنة كل شهيد .. يحتسب أجره وثوابه عند الله

هولاء الشهداء

باعوا الحياة ليشتروا*** من ربهم نعم الوعود‏.

كتبوا بلون دمائهم ***أسمى تعاليل الخلود ربح البيع فقد باعوا

والله اشترى ..

لقد باعوا

والله اشترى ..

سناء حمد