علي المستوي الشخصي أقف بقوة مع الجيش وقيادته حتي تحرير آخر شبر
لله والوطن ..
علي المستوي الشخصي أقف بقوة مع الجيش وقيادته حتي تحرير آخر شبر حاولت المليشيا إختطافه لصالح مشروعها التدميري ، وفيما يتعلق بهذا الموقف لم تكن هناك أي حسابات من أي نوع تنتظر موقفا جماعياً أو توجيها ، لأنه الموقف الصحيح الذي وقفه الملايين من أبناء الشعب السوداني بفطرتهم السليمة التي أدركت أن هذه المعركة هي معركة فاصلة بين وجودنا وعدمه كسودانيين ، وأن إنتصار المليشيا سيعني نهاية الدولة وإنهيارها ..
( بعد هذه الرمية ) أود القول إن ما انتهينا إليه من حرب شاملة يستدعي منا وقفة صادقة وأمينة تتخلص من إخفاقات الماضي وتتطلع إلي المستقبل ، وأولي الخطوات المهمة في ذلك هي ألا نسمح للمواقف العابرة أن تكون هي الأساس في إتخاذ القرارات الكبيرة ( كما كنا دوما ) نحتاج أن نبني مؤسسات قوية محايدة ومستقلة ( المحكمة الدستورية ، الخدمة المدنية ، النيابة العامة ، هيئة شؤون الأحزاب ، البرلمان ، وغيرها ) علي أن تتولي هذه المؤسسات القطع بشأن من يحق له أن يفعل هذا أو يمتنع عن فعل ذلك ، لأن طريق المؤسسية هو الذي يعبد الطريق نحو الإستقرار ، ويتجاوز بنا إرث الماضي بكل إجتهاداته الخاطئة ..
ومع عظيم تقديرنا للجيش وقيادته أري أن هذا الأمر سابق لأوانه الآن ، وهو بحاجة لرؤية كلية تنظر في أمر التحول بصورة واسعة ، وذلك النظر لا يجب أن يستبعد منه بقرار سياسي أحد ، وإنما الأجهزة المختصة والمعنية بعد التحري والتحقيق والمحاكمة هي التي تحدد معايير المشاركة من عدمه ، أقول قولي لا أبتغي منه إلا الإصلاح ما استطعت ..
د. ياسر يوسف