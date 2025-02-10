متشابهات أسماء المواقع السودانية.

إستراحة في زمن الحرب.

تحديد مواقع الوقائع معضلة خصوصا في ظل الوقائع اليومية المتسارعة في حرب السودان 15 أبريل 2023م.

ما يسهل تحديد الموقع تحديد إسم المحلية Locality وهي التقسيم الإداري الإداري الثاني في السودان ويبدا بالولاية State ثم المحليات في داخل الولاية.

نبدأ بأم درماننا حبيبتنا التي نعرف وتقع في ولاية الخرطوم في محلية أم درمان وفي أقصى الجنوب الذي صار دولة جنوب السودان قرية أم درمان ، وفي قلب ولاية الجزيرة قرية أم درمان ، وفي ولاية النيل الأزرق أم درمان فلاتة في محلية الروصيرص ، ثم أم درمان في كردفان في محلية رشاد وجنوبها في محلية هيبان نجد درمان وربما يكون هنا قد أضاع أمه فصار درمان ، وفي دارفور في محلية كليموندو هناك أم درمان ومعها بحر فصارت بحر أم درمان ، وهناك بعيدا خارج الحدود وجدنا أم درمان جنوب بحيرة تشاد فمن إقتبس الإسم من الآخر ؟! وبمصطلحات الحرب من ياترى شفشفه من الآخر ؟ ثم أم درمان في محلية كسلا ويبدو أنها كانت تفكر في التخارج إلى أريتريا فحبسها خط الحدود الإيطالي الإنجليزي.

بابنوسة، تردد إسمها كثيرا خلال الحرب وتقع في كردفان محلية السلام ولها شبيه في دارفور في محلية فوربرنقا وهناك في محلية الجبلين تخلصت من التاء المربوطة فصارت بابنوس! وفي محلية باو نجدها مرة أخرى وقد حافظت على تائها فعادت بابنوسة.

الضعين ، كنا نظن أن لا مثيل لها ولكن وجدنا لها شبيها بالإسم في محلية المجلد ونرجو ألا تكون مثلها في الأفعال والفعال.

ثم قرية الخيران وقد تردد إسمها في حرب الخرطوم في ولاية الجزيرة محلية الحصاحيصا وهناك خيرانات أخرى ، واحدة في كردفان محلية بارا ، ثم في نهر النيل محلية بربر.

#كمال_حامد 👓