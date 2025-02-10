الناس ديل (القحاتة) يا برهان لن يرضوا عنك

مالم تسلمهم الحكم بدون انتخابات.

يشوفوا الموت والعمي ولا يشوفوا الانتخابات ..

♦️هسي خطابك دا حيرفضوه وما حيتجاوبوا معاه وحتشوف.

♦️كيف يعني ما تسلمهم الفترة الانتقالية عشان يتمكنوا.. يعني انت عايز سلك يترشح في ياتو دايرة اذا ناس فداسي ما حيقبلوه ولا عايز الدقير يترشح وين؟ ولا بابكر فيصل وزنه شنو عشان يخش انتخات ناهيك عن طه اسحق وبقية الاسماء..

♦️ الواحد فيهم ما استنكر الانتهاكات الحصلت ضد اهله والقتل والتشريد ولا كمان لقي الشجاعة يقول ليهم مبروك الانتصار والعودة للبيوت تتخيل دا لو وقف قدامهم حينتخبوه ولا ينتخبوا ابطال المقاومة الشعبية الخشوا الحرب ونظموا المواطنين ووفروا لقمة العيش في احلك الظروف وامنوا عودة الناس لبيوتهم.

♦️لن يرضوا عنك يا برهان حتي تلسمهم الحكومة الانتقالية ويكتبوا وثيقة دستورية تخول لهم تمديد الفترة الانتقالية الي فترات متعددة

🚨ونزيدك من الشعر بيت لو سلمتهم الحكم بدون انتخابات برضه ما حيرضوا عنك تاني يوم حيسجنوك ويحاكموك ويتهموك بانك اطلقت الرصاصة الاولي واعتديت علي الدعم السريع ويجرموا قادة المقاومة وكل الضباط.

ويزورا التاريخ ويكتبوا انه الجيش هو الذي كان يعتدي علي المواطنين وينهب اموالهم ويقتل سكان القري وحتي مذابح ود النورة وازرق والسريحة والهلالية ومذبحة الجنينة كلها حيشيلوك ليها انت وقادة الجيش.

النور صباح

