هنالك أحاديث حول وفاة ود أبوك مسموماً علي خلفية تناوله طعاماً في مدينة بورتسودان

■ غيّب الموت صباح اليوم بالعاصمة اليوغندية كمبالا الأخ الدكتور محمد عبد الله ود أبوك .. رحم الله ود أبوك فقد ملأ الدنيا وشغل الناس وهاهو يغادر الدنيا بطريقة دراماتيكية وكأنما كُتب علي الرجل أن يكون بؤرة للأحداث في حياته ومماته ..

■ حتي لحظة كتابة هذه السطور لم يتم دفن جثمان الأخ ود أبوك بسبب خلافات حول التقرير الطبي لأسباب وفاته .. هنالك أحاديث حول وفاته مسموماً علي خلفية تناوله طعاماً في مدينة بورتسودان قبل سفره إلي كمبالا .. وهنالك من يقول إن سبب وفاته هناك تدهور مفاجئ في صحته حتي أسلم الروح ..

■ واجب اللحظة الآن وبأعجل ماتيسر أن تقوم الأجهزة الأمنية والسياسية في بورتسودان بدورها .. أن تصدر بياناً تمسك فيه بخيط أسباب وفاة ود أبوك والذي عاد إلي بورتسودان في مهمة كانت تحت سمع وبصر الأجهزة المختصة في بورتسودان والتي يقع علي كاهلها واجب تأمين ومراقبة تحركات ود أبوك الأمر الذي يستوجب التحقيق في ملابسات الوفاة الغامضة حتي الآن وتوضيح حقيقة ما حدث لود أبوك ..

■ رحم الله ود أبوك .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

عبد الماجد عبد الحميد