ود ابوك فارق الدعم السريع بداية هذه الحرب

من أحاجي الحرب():

○ كتب: Nagi Almahassi

(إنت بعثي ما خجلت إخجل إنا ،، كانت هذه العبارة الحارقة التي جاءت شواظا من نار في وجه وجدي ،،شاشات،،في مناظرة تلفزيونية بُهت فيها وجدي المستعظم حينها بنفخة سلطوية طارئة ..

أحزنني كثيرا ترداد النعاة لوصف ود أبوك بمستشار الدعم السريع ،فمعرفتي بالأخ الصديق المرحوم الدكتور /محمد عبدالله ودأبوك،، بدأت منذ أن كان عضوا فاعلا في الأمانة السياسية للحركة الاسلامية الطلابية لجامعة ام درمان الاسلامية ،نهاية التسعينيات، تحت إمرة الدكتور ،/عاصم إدريس جعفر ،، لم يبارحها فكرا ومعتقدا بل فارقها موقفا ، فإيمانه بقوة المعتقد السياسي للحركة الاسلامية ،، كان موجها كبيرا وضابطا مهما لسلوك ودأبوك في محطاته السياسية الأخرى ، لا سيما وان للحركة رصيد وافر التنظير والتأصيل لقضاياالعدالة الاجتماعية أو حقوق الإنسان، وتلك طبيعة التكوين التي يجهلها العامة ويعتقدون سواها،،والتي أدركها ود أبوك باكرا ،، فحين الفصال داخل الحركة الإسلامية أنحاز ود أبوك المؤتمر الشعبي ،، ثم ما لبس إن إنحاز الى كيان آخر توسم فيه خدمة قضايا عشيرته الأقربين لولايتهم حسب ظنه بالمعروف .

إذكر إذا جاءني زائرا في صحيفة الحياة السياسية ، وهو اللقاء الاول بعد مفارقتنا الجامعة ،، فأجأني :سألت منك ما لقيت ليك خبر ،، جابتني صورتك في الجريدة ،، كان يعتزم حينها زيارة مناطق آبيي وديار المسيرية ،، ثم أختفى عن المشهد ،، وقد دلُتنا إليه هذه المرة صورته في الصحف قياديا بحركة (الإرادة الحرة،) مع الدكتور عبدالرحمن موسى أبكر ،، ثم عاد بعدها الى الخرطوم بعد اتفاقية ابوجا ،، لكنه لم ينقطع عن أخوانه قط ،، وكان مكتبه وسط الخرطوم دي انا عامرا للقاء الأحباب ,

ومع تبدل الأحوال واشتغاله مرة أخرى بالمحاماة ونيله درجتي الماجيتير والدكتوراة ،، ومشاركته الفاعلة في الحوار الوطني .

علاقة ود أبوك بالدعم السريع ،، قبيل الحرب بكثير ،، أولا بسبب أن حميدتي كان يغازل ود الاسلاميين ،، تأبى عليه الجميع وكان ودبوك من القلّة القليلة التي غلّبت خيار الٱنضمام لقائمة مستشاري الهالك. -ولذلك مساحة سنفردها لاحقا – ،، كما انه كان يضع نصب عينيه قضية ابيي وانسانها إبتداءا ،،،

ما اعلمه ان ودابوك فارق الدعم السريع بداية هذه الحرب وموجود ببورتسودان لكن جهة ما أوعزت إليه بأن يعلن إنسلاخه عن الدعم السريع رغم كونه منسلخا قبل ذلك بفترة طويلة بدلالة وجوده آمنا في بورتسودان ،، رحم الله ود أبوك و غفر له وجعل الجنة مثواه وملجأه ،، إنا لله وإنا إليه راجعون