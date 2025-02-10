كمبو بالقرب من طابت وكمبو المسيرية …

فيديو كمبو المسيرية يكشف عن جامع مبني بالخرسانة وعلى درجة من الفخامة والإتساع أفضل من جامع حلتنا في أم درمان أما كثافة المصلين فكبيرة جدا وتدل على البقاء خلال الحرب اما هيئتهم ونظافة جلاليبهم فتدل على وضع جيد ومستقر وكان الجامع مضاءا وفيه مراوح ، هذا ووضعه قانونيا أنه سكن عشوائي.

الفيديو الآخر لمواطن من طابت حضر ليسلم ولديه المتعاونين في الدعم السريع غصبا عنهما لحماية الكمبو.

الأب يقول أنه من كمبو …. ولم أتبين إسم الكمبو جيدا ولكن مؤكد أنه بالقرب من طابت.

ماهو مهم ان والد الشابين ذكر الدعامة بأنهم تلس وهو بالتالي وصفهم بأنهم من فلاتة تلس وكان محاوره يذكرهم بأنهم دعم سريع ، لا أعلم الحكمة في الإصرار على التعامي عن الأصول العرقية لفئات الدعم السريع !

هناك فلاتة الوسط في مايرنو أخلصوا للوطن الذي إستقبلهم في 1906م وقاتلوا بإخلاص مع الجيش والمستنفرين ، وهذه وقائع يجب أن توثق بدقة بدون مجاملة.

قابلت مواطنين كثر من قرى الجزيرة غالبيتهم ساخط من جيرانهم شباب الكنابي ووجدت منهم من أشاد بجيرانهم من الكنابي ولكن تظل قضية الكنابي قضية سكن عشوائي وفي أحد الفيديوهات زاروا إمرأة طاعنة في السن جدة أحد الشهداء في صفوف المستنفرين وقدموا لها مساعدة مالية واستنتج من سحنتها وشكل المسكن أنه في أحد الكنابي.

عند توزيع الحيازات tenures سنة 1925م تم منح عرض عدد منها لعمال أصولهم من غرب أفريقيا وقد رحبوا ترحيبا شديدا ولذلك هناك نسبة من القرى والحواشات الحاصلين على حيازاتها أصولهم غرب أفريقية والزعم أن جميع سكان الكنابي من دارفور إفتراء للمتاجرة بإسم دارفور عند تأسيس مركزية الكنابي في 2013م ولها مكاتب في عدد من عواصم العالم ومنها مكتب في نيجيريا.

قضية الكنابي تظل قضية سكن عشوائي وفي حقيقة الأمر فإن مشروع الجزيرة يواجه خطر التآكل في مساحات الأرض القابلة للزراعة فكثافة القرى مرتفعة جدا والمشروع برمته يحتاج إعادة تخطيط من جديد للقرى خاصة الصغيرة القليلة العدد.

تحتاج هذه الأمور للهدوء والعقلانية بعيدا عن التهور بالرغم من الغبن والقهر المتراكم في قلوب الضحايا وهناك أيضا أحاسيس العرفان لدى من آوتهم الكنابي الجيران.

في هذه الظروف صعب جدا أن تتخلى عن صداقات وقت العسرة وصعب جدا أن تنسى خيانات العيش والملاح.

#كمال_حامد 👓