أكاديمي يساري مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء..

دفعت خلية قريبة من البرهان وبالتنسيق مع أطرف من جماعة (قحت) بأحد الأكاديميين اليساريين لرئاسة الوزراء..

المرشح المقترح كان قريباً من قحت ومؤسساتها وتم ترشيحه وزيراً للعدل بحكم خلفيته القانونية وتجاوزته الاختيارات ، واستقال من منصب عميد احدي الكليات الجامعية تضامناً مع مواقف قحت ضد البرهان..

وهو مقيم فى بريطانيا ولديه جواز بريطاني..

ورغم انه من قرية قرب مدنى عاصمة ولاية الجزيرة ولكن لم يسمع له قول نصرة لأهله ووطنه ، ولم يسهم بكلمة ادانة ضد مليشيا آل دقلو الارهابية..

كما أنه ليس (تكنوقراط) وبلا خبرة فى دلاب الحكم..

ترى من يريد أن يحكم فوق (أشلاء ودماء الشعب السوداني)..؟

ابراهيم الصديق على