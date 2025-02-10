(من الذي يطلق النار على اقدامه ؟)

قبل كده اتكلمنا إنو اي قائد لامن يطلع قدام قواته او قدام المواطنين بيكون عندو خلفية استخباراتية كااااملة عن مشاكل قوته او اشواقهم او تساؤلاتهم الخ ، فيقوم يخاطبهم على ضوء المعلومات العندو ، فما بالكم لامن يطلع رئيس مجلس السيادة و قائد الجيوش كلها و يتكلم في عدة مواضيع يرسل عدد من الرسائل ؟ هل بتفتكروا إنو البرهان قام من النوم و قرر يهاجم الكيزان ؟ تبقى ساذج جدا يااااخ .

لامن البرهان يقول إنو في جهات بتحاول تختطف المقاتلين يبقى معناها كلامو نتيجة لتقارير استخباراتية كاملة بتوصياتها و تمت مناقشتها على اعلى مستوى امني و عسكري و بعد كده قرروا انو البرهان يتكلم عنها ، و حتى كلام البرهان عنها محسوبة ردة فعلو و متوقع يحصل شنو عقب كلام البرهان ، و هل ممكن تحصل فتنة داخل القوات و لا لا ؟

الهجوم الغير مبرر على جبريل و مناوي و من قبلو على القوات المشتركة كلها عمليات استباقية من الجهات البتحاول تختطف المقاتلين مع الجيش السوداني ، كل الجوطة و قلة الادب دي عشان البرهان قال ح نعفو عن اي زول يتراجع من دعم المليشيا و لا عشان قال في جهة بتحاول تختطف المقاتلين ؟ اكيد لا هذا و لا ذاك ، اكيد في اسباب اخرى بتتعلق بتحقيق اهداف و مكاسب حزبية و شخصية بعيدة عن المصلحة العامة .

ما اظن انو اعتقال دكتور ناجي كان بسبب لقاءه التلفزيوني ، لكن اكيد كان بسبب ظهوره في فيديو عبر صفحته و هو لابس الكاكي و بيتكلم باسم المقاومة الشعبية و بينتقد قائد الجيش و يدس السم في العسل .

توقيت اعتقال ناجي كان توقيت مناسب ذي ما تصريحات البرهان جات في الوقت المناسب ، و اتمنى انو الجيش يكرب قاشه و يضرب بيد من حديد اي زول يتطاول على الجيش او يشكك في قيادة الجيش مهما كان وزنه او حجمه ، الباب ده لازم يتقفل تماماً و بالقاااااانون ، الجيش ده مافي زول تاني بيسوقو من اضانو ، و اي زول بيشكك في قيادة الجيش ما ح يكون عندو فرق بينو و بين القحاطة و المليشيا ، و مافي زول بيقدر يزايد على الجيش و قيادته .

الناس البتفرفر هسه و بيقولو البرهان ضرب كرعينو بالنار ديل ناس سذج ساكت لانو حالياً هم القاعدين يضربو كرعينهم بالنار ، قلناها من بداية المعركة و قالها الكاهن قبل يومين ، ابعدوووو من الجيش و مارسو السياسة بعيد و المتغطي بياسر العطا عريااااان حتى اسألوا القحاطة .

نزار العقيلي