مقاومة شندى تبلغ شرق النيل

*ستة من شهداء المقاومة الشعبية لجنوب شندى وكتائب البراء سقطوا في معارك تحرير شرق النيل -كوبري كهرباء عد بابكر بعد أن سجلت مقاومة شندى وكتائب البراء تحت قيادة الجيش ملاحم بطولية كبيرة هناك و استطاعت من خلالها أن تهزم مليشيا الدعم السريع و تطردها من أكبر مناطق انتشارها في ولاية الخرطوم على الإطلاق*

*إن التحرير الكبير والسريع لمناطق شرق النيل ما كان ليتم لولا بسالة المقاومة الشعبية ودربة القوات المسلحة التى فاجأت المليشيا بنقل المعارك الى داخل الصندوق الخاص بها في الوقت الذي كانت فيه المليشيا تحاول حراسة محيط المناطق التي تحتلها*

*الإنتصارات الباهرة في شرق النيل جعلت مجموعات كلنا عد بابكر وغرفة طواريء عد بابكر وغيرها من الأجسام الأهلية تتقدم بالتهنئة والتحية لمقاومة جنوب شندى بقيادة محمد عبد الوهاب ود الأسد ونائبه احمد البرهان (اخ الرئيس) وتعزيهما في شهداء المعارك في نفس الوقت*

*قفلة*

*عندما تخلف الجنجويد عن وعيدههم بغزو شندى ذهبت إليهم مقاومة جنوب شندى في مناطق تواجدهم مع الوعد بملاحقتهم من حيث أتوا*

*بكرى المدنى*