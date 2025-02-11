لَيْسُوا سواءً…!!
من أهل السودان، أُمَّةٌ حملت السلاح وقاتلت فی معركة الكرامة دون مَنِّ ولا أذی، لأنَّها إنَّما تقاتل دون أرضها وعِرضها ودينها؛ ومنهم من وَالَیٰ المليشيا المجرمة، ودعم سلوكها بالسكوت علیٰ جراٸمها، بدلاً عن إدانتها، بل ودافعوا عنها بعناد في الوساٸط الإعلامية، فإذا ما أُضطروا إلیٰ إعترافٍ خجول تراهم يساوون بين المتمردين الإرهابيين، والجيش الوطنی، ويقولون عن (حرب الكرامة) إنَّها(حرب بين جنرالين)!!
لَيْسُوا سواءً..فمن يقاتل من أجل وطنه مثل المجاهدين المستنفرين، ليس كَمَنْ يُداهن من أجل عودته للسلطة مثل تقدم، أو قحط، ومن لَفَّ لَفُّهُمَا.
لَيْسُوا سواءً.. مَن أعلن أنه لا يرغب فی السلطة إلَّا من خلال صندوق الإقتراع في إنتخابات حرَّة مثل الحركة الإسلامية والمٶتمر الوطنی، ومَن قال علی رٶوس الأشهاد وعلی أعواد المنابر: (الإنتخابات ما بْتجيبنا).
لَيْسُوا سواءً.. مَن أخرج ماله وعياله دعماً وسنداً لجيشه، ومن قال:- (معليش معليش ما عندنا جيش) ثُمَّ سعیٰ إلی تفكيكه، ثمَّ راهن علی أن المليشيا ستعتقل قاٸد الجيش أو تغتاله،ثم تنثني علی الجيش فتمزقه إرباً إرباً، وتكون المليشيا هی الجيش البديل والشرطة البديلة والمخابرات البديلة، وقاٸد المليشيا هو رأس الدولة.
لَيْسُوا سواءً..أمَّة تتلهف للإحتفال بإنتصار الجيش الصريح فی حرب الكرامة علی المليشيا المتمردة، ومن ثمَّ إفراغ الجهد فی إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ورتق النسيج الإجتماعی الذی مزقته الحرب، والمساعدة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية،،إلخ
ومن كان يساعد المليشيا باحتلال منازل المواطنين والأعيان المدنية، ومن كان يُرشد المليشيا علی منازل ضباط الجيش المعاشيين والعاملين، ويدل علی منازل الأثرياء للشفشفة.
ليسُوا سواءً.. من يطلب الوصول إلیٰ الديمقراطية في مظانِّها بطلب إجراء الإنتخابات، ومن يبحث عن الديمقراطية، بواسطة سلاح المليشيا الإرهابية المجرمة، المدحورة بفضل الله ثمَّ بعزيمة جيشنا، وبالتفاف أبناء الشعب حول جيشه.
ولن نلوم السيد القاٸد العام علی كلامه الذی أثار حفيظة أناس كُُثُر، ولكن!! ليس هذا وقت التلاوم والعتاب، وها هي الحرب تقترب من نهاياتها، بإذن الله.. ﴿وَأَطِیعُوا۟ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَـٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصۡبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّـٰبِرِینَ﴾صدق الله العظيم.
الدروس المستفادة من حرب الكرامة تحتاج لأسفار كثيرة وآمادٍ طويلة، لكن الراهن السياسي يقول إن أول درس مستفاد من هذه الحرب هو أن يتولَّیٰ الجيش زمام الأمر، وله أن يستعين بمن يراه من المدنيين، ريثما يفرغ من الإعداد للإنتخابات العامة، ولكم فی المشير سوار الذهب إسوة حسنة.
-النصر لجيشنا الباسل.
-العزة والمنعة لشعبنا المقاتل.
-الخزی والعار لأعداٸنا، وللعملاء.
محجوب فضل بدري