من أهل السودان، أُمَّةٌ حملت السلاح وقاتلت فی معركة الكرامة دون مَنِّ ولا أذی، لأنَّها إنَّما تقاتل دون أرضها وعِرضها ودينها؛ ومنهم من وَالَیٰ المليشيا المجرمة، ودعم سلوكها بالسكوت علیٰ جراٸمها، بدلاً عن إدانتها، بل ودافعوا عنها بعناد في الوساٸط الإعلامية، فإذا ما أُضطروا إلیٰ إعترافٍ خجول تراهم يساوون بين المتمردين الإرهابيين، والجيش الوطنی، ويقولون عن (حرب الكرامة) إنَّها(حرب بين جنرالين)!!

لَيْسُوا سواءً..فمن يقاتل من أجل وطنه مثل المجاهدين المستنفرين، ليس كَمَنْ يُداهن من أجل عودته للسلطة مثل تقدم، أو قحط، ومن لَفَّ لَفُّهُمَا.

لَيْسُوا سواءً.. مَن أعلن أنه لا يرغب فی السلطة إلَّا من خلال صندوق الإقتراع في إنتخابات حرَّة مثل الحركة الإسلامية والمٶتمر الوطنی، ومَن قال علی رٶوس الأشهاد وعلی أعواد المنابر: (الإنتخابات ما بْتجيبنا).

لَيْسُوا سواءً.. مَن أخرج ماله وعياله دعماً وسنداً لجيشه، ومن قال:- (معليش معليش ما عندنا جيش) ثُمَّ سعیٰ إلی تفكيكه، ثمَّ راهن علی أن المليشيا ستعتقل قاٸد الجيش أو تغتاله،ثم تنثني علی الجيش فتمزقه إرباً إرباً، وتكون المليشيا هی الجيش البديل والشرطة البديلة والمخابرات البديلة، وقاٸد المليشيا هو رأس الدولة.

لَيْسُوا سواءً..أمَّة تتلهف للإحتفال بإنتصار الجيش الصريح فی حرب الكرامة علی المليشيا المتمردة، ومن ثمَّ إفراغ الجهد فی إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ورتق النسيج الإجتماعی الذی مزقته الحرب، والمساعدة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية،،إلخ

ومن كان يساعد المليشيا باحتلال منازل المواطنين والأعيان المدنية، ومن كان يُرشد المليشيا علی منازل ضباط الجيش المعاشيين والعاملين، ويدل علی منازل الأثرياء للشفشفة.

ليسُوا سواءً.. من يطلب الوصول إلیٰ الديمقراطية في مظانِّها بطلب إجراء الإنتخابات، ومن يبحث عن الديمقراطية، بواسطة سلاح المليشيا الإرهابية المجرمة، المدحورة بفضل الله ثمَّ بعزيمة جيشنا، وبالتفاف أبناء الشعب حول جيشه.

ولن نلوم السيد القاٸد العام علی كلامه الذی أثار حفيظة أناس كُُثُر، ولكن!! ليس هذا وقت التلاوم والعتاب، وها هي الحرب تقترب من نهاياتها، بإذن الله.. ﴿وَأَطِیعُوا۟ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَـٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصۡبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّـٰبِرِینَ﴾صدق الله العظيم.

الدروس المستفادة من حرب الكرامة تحتاج لأسفار كثيرة وآمادٍ طويلة، لكن الراهن السياسي يقول إن أول درس مستفاد من هذه الحرب هو أن يتولَّیٰ الجيش زمام الأمر، وله أن يستعين بمن يراه من المدنيين، ريثما يفرغ من الإعداد للإنتخابات العامة، ولكم فی المشير سوار الذهب إسوة حسنة.

-النصر لجيشنا الباسل.

-العزة والمنعة لشعبنا المقاتل.

-الخزی والعار لأعداٸنا، وللعملاء.

محجوب فضل بدري