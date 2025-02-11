#هل_سيواجه_الاسلاميون_البرهان ؟

لا ادر لم يحاول الصحفي القدير عبد الماجد عبد الحميد اثارة الاسلاميين لمواجهة البرهان ؟

لقد صنف شيخ عبد الحي البرهان بأنه عدو الله ورسوله ؛ في وقت يقود البرهان اقوى ثورة عسكرية في العالم لبقاء امة كاملة !

لقد وجه بروف ناجي وهو يرتدي الكاكي انتقادات قاسية ادت لاعتقاله !

قروبات الاسلاميين تضج بالاختلاف حول الاساءة للقائد العام وتصنيفه في مربع سلبي.

عزيزي عبد الماجد؛ حزبك حكم البلاد 30 سنة انتهت بثورة شعبية شارك فيها كل أطياف الشعب اليسار واليمين الشباب والشيوخ الرجال والنساء وغيرهم ..

لقد تمت خيانتها بتسليم السلطة ل قح ت والتي قامت بخيانة الثورة والتضامن مع الجن.جويد عبر الاطاري بغرض ترويض القوات المسلحة لصالح مشاريع معروفة

القوات المسلحة بقيادة البرهان هي التي وقفت ضد هذا الصلف الاقليمي

ولو كان البرهان رجل بيع فلكان استلم الثمن سابقا وما وصل لهذا الواقع.

البرهان في البدروم لم يبعك

هل سيبيع الآن بعد هذه الانتصارات ؟

ساندوا البرهان وان لم تفعلوا؛ فهيئوا انفسكم لتلقي ردود افعال معروفة طالما لم تفهموا الواقع ولا زلتم كحزب تعيدون تدوير تلك القيادات التي اوصلتنا لهذه المرحلة!

هل يعقل ان يكون احمد هارون المطلوب للجنائية رئيسا للحزب ؟

هل تستحق مناورات سياسية – أعلنها البرهان – لحوار سياسي كل هذه الضجة ؟

لقد حاورت الحركة الاسلامية حركة قرنق 20 عاما حتى مكنتها من كل الجنوب وخمس الشمال وجلسوا على كرسي السلطة مع ضحكة علي عثمان قرنق الشهيرة ؛

فما المشكلة والبرهان يناور سياسيا مع الداعم السياسي للمليشيا ؟

البرهان هتف براءون يا رسول الله

البرهان صافح القائد المصباح بقوة

البرهانوعرضتوعليه صفقات للتخلص من الاسلاميين فاختار صف الوطن

في نظري الشارع السوداني بمجرد نهاية المعركة لن يقبل ب قحت ولا قيادات الكيزان المعروفة.

لا يوجد سياسي عاقل يقبل بعودة قيادات حزب المؤتمر الوطني للمشهد مرة اخرى

فعلى عقلاء الحزب التفكير بمخرج سياسي

ثم ندخل سياسي؛ افهموها بقى

الشارع يحترم بشدة ذلك الشباب المجا.هد الذي شكل خط دفاع قوي وشارك بل وقاد معركة الكرامة ، وهم قوة لا يمكن تجاوزها.

هيثم الخلا لو نزل انتخابات بفوز

نحن ندعوا الله في كل صلاة لهذا الشباب المقدام

فعلى شباب الحركة اعادة صياغة أنفسهم وتقديم نموذج جديد بعيدا عن تلكم القيادات المستهلكة ، والانسحاب من اي مواجهات خارجية.

والا فان عبد الماجد وغيره بطيبة خاطر سيسرعوا مواجهة هم يستجلبوها بالتهور في الكتابات.

فعلى الجميع العمل على تاسيس ارضية حريات مدنية سياسية تمكن الكل من المشاركة؛

حتى قحت! التي لن تستطيع أن تعقد مخاطبة شعبية الا من وراء حجاب الكتروني ؛

فخلوا بين الشعب ويينها فامهات الشهداء وذوي الأسرى والمغتصبات وفاقدي ثرواتهم يعرفون كيف سيتعاملوا مع قحت – حمدوك .

لا يمكن استئصال تيار كامل لليسار او اليمين فهو توجه يعود باستمرار

والبرهان ترك الباب مواربا ليفهم الاسلاميون ما قال العطا أنه لا يوجد استحقاق سياسي على القتال

لقد فتح الباب للانتخابات

#ختاما

ناس خليك في عسلك اتفضلوا مارسوا هوايتكم في التقليل من شان الغير

فعسل الحكيم موجود في السياسة والاقتصاد وال … ذاتو

مودتي للعزيز عبد الماجد وللبرائين

محمد هاشم الحكيم

كرسي المالكية للعلوم الشرعية