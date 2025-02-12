رمزية أسوان والنوبة لدى طائفة الإسماعيلية …

ودفن كريم أغا خان إمامهم رقم 49 في أسوان …

من ظهور شير في فيسبوك من حساب معمر موسى علمت خبر وفاة شاه كريم أغا خان ودفنه في مقبرة جده الإمام رقم 48 للطائفة الإسماعيلية.

لماذا بنى الإمام رقم 48 مقبرة فخمة له في أسوان وطلب أن يدفن فيها وقد كان ؟

القصة الشائعة تقول أنه تلقى علاجا بدفن نصفه الأسفل في الرمال الحارة في أسوان وشفي فطلب أن يدفن فيها.

ولكن من دراستي لتاريخ الدولة الفاطمية وأعلم أن هناك من يعترض على هذا الإسم ، فقد وجدت أن نهايتهم كانت بإنقلاب عسكري على يد الضابط صلاح الدين الأيوبي أقال فيه الإمام المعاصر له وكان بالمناسبة أسود اللون وكان له جيش من النوبة شكل القوى المعارضة الأقوى لصلاح الدين الأيوبي وخاض ضدهم عدة معارك.

كانت المعركة الأخيرة في أسوان بقيادة شيركوه أخ صلاح الدين وانتصر فيها على النوبة ولهذا أظن ان اختيار الأغا خان أسوان مرقدا له كان تقديرا منه للنوبة ولأسوان.

مع مر الزمن تلاشى التأثير الشيعي بين النوبة ولكن ربما بقيت آثار منه ، فقبل سنوات كتب أحد الشيعة السودانيين في سودانيز أونلاين منشورا ذكر فيه أن أهله في مناطق النوبة في شمال السودان يحتفلون كل سنة في محرم احتفالا يمثلون فيه معركة ضد مجموعة وخيمة يشعلون فيها نارا ولكنهم لا يعلمون مغزى هذه المراسيم ، وقال أنه بعد ان تشيع وجد أنها ربما تكون من بقايا تشيع قديم ، وسأل : هل كان في النوبة تشيع قديم ؟

أنكرت ذلك ولكن بعد سنوات وجدت الإجابة عندما بدأت أدرس الدولة الفاطمية من بداياتها من مرحلة الدعوة والدعاة حتى الإنهيار فوجدت أنه كانت هناك علاقة وتفسير في طقوس عاشوراء في مناطق النوبة دون أن يفهوا مغزاها وإن كانوا حاليا من السنة.

الدول لا تبدأ فجاة ولكن تبدأ بمرحلة الدعوة والدعاة لعقيدة جديدة أو لفهم جديد وقد تكون الدعوة سرية لعدة عقود وفيها ملاحقات وتضحيات وهذا حدث في الدعوة العباسية والدعاة السريين الذين مهدوا لقيام الدولة العباسية وكذلك كان الدعاة السريين هم الذين مهدوا لقيام الدولة الفاطمية.

لقرون ظلت الدولة الفاطمية وعاصمتها قاهرة المعز معاصرة للدولة العباسية وعاصمتها بغداد وقاهرة المعز أسسها الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ولكن الخلفاء الفاطميين وجدوا أن مذهب أهل السنة راسخ في مصر بفضل العلماء فلم يحاولوا تشييع المصريين بالقوة كما فعل الشيعة الإماميين الصفويين في إيران ونجحوا في ذلك ولهذا حين نجح إنقلاب صلاح الدين الأيوبي كان سهلا عليه العودة لإعلان الولاء للخليفة العباسي في بغداد والدعاء له من منبر الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون أيضا وكان الدعاء للحكام من منابر الجوامع يوم الجمعة لازما لإعلان الولاء.

حين كنت طفلا كان لزاما علي صلاة الجمعة في جامع جدي الشيخ حامد في حي البوستة وحين كبر في السن وتعب من صعود المنبر والوقوف كلف أحدهم بخطبة الجمعة نيابة عنه فصعد المنبر وهو يحمل كتابا أصفر اللون وفي نهاية الخطبة تلى من الكتيب دعاء لخليفة المسلمين ! وتعجبت جدا وقلت لنفسي يبدو أن هذا الخطيب خارج الزمن.

في الجمعة التالية ذهبت لجامع الملك فيصل في شارع العرضة لأول مرة في حياتي وبهرني أتساعه والموكيت والهواء البارد يهفهف في أرجائه من المكيفات.

بعد أيام أخبروني أن جدك سأل عنك كثيرا فقد إفتقدك في صلاة الجمعة ، وبسبب ذلك شعرت بالحرج وعجزت عن التوجه لجامع الملك فيصل وذهبت لجامع جدي وأنا أتوارى خجلا.

وبعد الصلاة توجهت للسلام عليه ولا مهرب فجامعه صغير جدا في المساحة فسألني منتهرا : كمال ، وين الجمعة الفاتت ؟

قلت وأنا أتلاشى خجلا : مشيت جامع الملك فيصل ..

فأنتهرني غاضبا : يا …. تخلي جامع جدك وتمش تفتش جوامع الملوك ؟

وكانت آخر صلاة لي في جامع فيصل ولم أعاود الكرة إلا بعد وفاة جدي بسنوات عديدة.

قصتي مع جدي رحمة الله عليه علمتني أن ترك المذهب صعب وأن المذاهب والأحزاب لها روابط إجتماعية وجدي من جهة والدتي الشيخ حامد هو الذي ناداني ذات يوم وعمري إثني عشرة سنة دون مقدمات لغرفته الصغيرة الملاصقة لجامعه وقال لي : كمال ، هات ورقة وقلم وتعال جنبي.

وأحضرت ورقة وقلم وجلست بجانبه فقال :أكتب.

أنت كمال ود حامد ود عبد الرحمن ود. …. حتى جدي حامد أب عصاة.

ولاحقا علمت ربط السلسلة لجدود آخرين ، ولهذا أحترم ربط الإسماعيليين ربط نسبهم بعلي بن أبي طالب رغم عدم إعتراف الخلفاء العباسيين بهذا النسب فاليوم لهم أتباع عددهم 16 مليون يعترفون لهم بهذا النسب ويتابعونهم بسببه ويدفعون لهم الخمس.

أنا وأنت ندرس التاريخ والأنساب لنعرف كيف تكونت الدول والقوى المؤثرة في عالم اليوم وكيفية التعامل معها وإذا كانت لديك قناعة فكيف ستقنع ستة عشرة مليونا من البشر ولو كنت رئيسا أو مسئولا كبيرا في دولة فسأتعامل مع زيارة وطلبات الأغا خانات كما يستوجب الحال مع زعماء الدول رغم زوال دولتهم بإنقلاب صلاح الدين الأيوبي لكنها ظلت موجودة في عقول الإتباع فقد زالت الدولة وبقيت الدعوة تماما كما بدأت دعوة ثم تبلورت إلى دولة بالسنان وقعقعة السيوف.

#كمال_حامد 👓