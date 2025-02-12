الفترة القادمة .. لمن الحكم ؟!

*هناك حديث عن فترة حكم تأسيسية تسبق الدخول في تكملة الفترة الانتقالية والثابت أن لا حكم للأحزاب لا في الفترة التأسيسية ولا في الانتقالية ولا حكم للأحزاب الا بالانتخاب وهذا شيء طبيعي ومفهوم ومطلوب ولكن –*

*لكن هناك حديث عن إشراك الأحزاب في المجالس التشريعية والنيابية وهذه سلطة طبعا !!*

*إن كانت الأحزاب تمثل بعض الناس ولعلهم الأقلية فمن يمثل البعض الآخر وهم الأكثرية ؟!*

*الطبيعي أن يحكم الجيش وان تمثل بقية القوات النظامية في التشكيل القادم و—-*

*طبيعي جدا أن تحكم الحركات المسلحة بموجب شراكة اتفاقية جوبا وبموجب أنها حاربت ومن حقها أن تحرس ما تحقق ولكن* —

*لكن من حق الذين قدموا أبنائهم واخوانهم مستنفرين في المقاومة الشعبية أن يكون لهم من يمثلهم في الحكم مثلما مثلهم أبناؤهم وإخوانهم في الحرب !!*

*جميع القوات المستنفرة من غير القوات النظامية ومن غير قوات الحركات المسلحة من حقها أن تشارك في الحكم ممثلة للمجتمعات الكبيرة التي تمثلها*

*المستنفرون والمقاومة الشعبية والبراؤون ودرع السودان و اورطة الشرق كلهم لابد أن يكون لهم قدم وعود في السلطة القادمة ممثلين لأهلهم ومجتمعاتهم*

*لا يوجد شيء إسمه تضع السلاح وتخلع الكاكي وتذهب بعد الحرب ؟! تذهب الى اين ولمن تترك الحكم ؟! هذه ليست مباراة تخلع بعدها قميص النادي أو تتبادله مع الآخرين ثم تلوح مودعا وتخرج-هذا جد وليس لعب !!*

*حتى المستنفرين بكامل تشكيلاتهم لا يمثلون أنفسهم فقط ولا يمثلهم واحد فقط حتى يخرج ليقول بنهاية الحرب سنمضى !!*

*الفترة القادمة امتداد لفترة تأمين البلد وحراستها وهذا يتطلب مشاركة المقاومة في الحكم – هذا هو العقل وهذا هو المنطق وهذا هو الحق ومن يحاربون معا – يحكمون معا !!*

*ما هو المنطق الذي يجعل نظامى يحكم ومقاتل في صفوف الحركات يشارك والمقاوم -يضع السلاح ويخلع الكاكي ويذهب ؟!!*

*إن كان هناك فرد أو مجموعة مقاومة زاهدة وتريد أن تذهب مأجورة بعد الحرب فهذا خيارها ولكن لا شك إن المقاومة الشعبية تمثل اليوم الكثير من أهل السودان وان كانت تمثلهم في الحرب لابد تمثلهم في الحكم وإلا بقوا بلا تمثيل؟!*

*بكرى المدنى*