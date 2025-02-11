رأي ومقالات

🔴 قوات الجيش تسيطر على المسعودية وجباد وتتقدم نحو الباقير وكبري سوبا

2025/02/11
بيرقدار
بيرقدار التركية

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي..الثلاثاء 11 فبراير 2025
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..
⭕القائد العام للجيش يصل كافوري ويتوعد المليشيا.
⭕قوات الجيش تسيطر على المسعودية وجباد وتتقدم نحو الباقير وكبري سوبا.
⭕مليشيا الجنجويد تواصل بطشها بمواطني قرى شمال النيل الأبيض، وسط جمود تام من قبل قوات محور الاعوج.

⭕لازال محور الاعوج التابع للفرقة 18 علامة محيرة في هذه الحرب، فهو أكثر محور عاطل وخامل.
⭕عمليات نزوح كبيرة لقرى شمال النيل الأبيض الي ولاية الجزيرة.

⭕مليشيا الجنجويد تهاجم قرى التكلة ودبيسة بوحدة الربع الإدارية محلية الحصاحيصا.
#نصر من الله وفتح قريب

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