🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي..الثلاثاء 11 فبراير 2025

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

⭕القائد العام للجيش يصل كافوري ويتوعد المليشيا.

⭕قوات الجيش تسيطر على المسعودية وجباد وتتقدم نحو الباقير وكبري سوبا.

⭕مليشيا الجنجويد تواصل بطشها بمواطني قرى شمال النيل الأبيض، وسط جمود تام من قبل قوات محور الاعوج.

⭕لازال محور الاعوج التابع للفرقة 18 علامة محيرة في هذه الحرب، فهو أكثر محور عاطل وخامل.

⭕عمليات نزوح كبيرة لقرى شمال النيل الأبيض الي ولاية الجزيرة.

⭕مليشيا الجنجويد تهاجم قرى التكلة ودبيسة بوحدة الربع الإدارية محلية الحصاحيصا.

#نصر من الله وفتح قريب