تحذير قانوني من استخدام مصطلح (صمود)

احذر اى احد او تنظيم او تجمع من التعدي على حقوق ملكيتنا الفكرية واغتصاب الاسم والماركة المسجلة لنادي الصحافة السودانية وصحفيون من اجل السلام وحقوق الانسان والديمقراطية كلمة (صمود) التي تناهى الى سمعنا ان احدى الجهات السياسية قد استخدمتها كاختصار لاسمها.

واعلن بهذا اننا سنقاضي اى جهة تستخدمها للدلالة عليها او الاشارة اليها، مع الشكر

زهير السراج

رئيس نادي الصحافة السودانية وصحفيون من اجل السلام وحقوق الانسان والديمقراطية( صمود).