سعوط حمدوك

في محاولة مكشوفة للعودة من الشباك انقسمت تقزم لقسمين. قسم مع تشكيل حكومة في أراضي سيطرة الدعامة، والآخر ضد ذلك. والجامع بينهما معاداة الإسلام، وعودة الإسلاميين مرة أخرى. وضم قسم الرافضين عدد (١٣) حزبًا أبرزها: الأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي، وعدد (١٧) تجمعًا مهنيًا ولجان مقاومة ومجتمع مدني “الفئات”.

والمكونات الرافضة لمقترح تشكيل الحكومة تعلن تكوين التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” عبر هياكل مؤقتة يترأسها عبد الله حمدوك. وعليه نحن نتابع مراحل نمو الحشرة اليسارية منذ بدايتها.

بدأت بقوى الحرية والتغيير (قحت)، ولخطلها وعجزها اطلق عليها الشارع (قحط). أي: الجفاف. ومن ثم واصلت في حياة النمو حتى وصلت مرحلة (تقدم). وعهدنا بها الفشل والخيابة، اختار لها الشارع اسم دلع (تقزم)، وفي تقديرنا (وافق شنة طبقة).

ومازالت مراحل النمو متواصلة ليختار النصف المنشق اسم (صمود)، وثقتي في عجزه وفشله لا تحدها حدود، ولطالما في هذا الجسم القيادي (خالد سفة) لذا اخترنا لها اسم (سعوط). وبذا نفتح المجال للنصف الآخر أن يكون (تمباك)، فكلا القسمين (سجم في رماد)، أي: أم الكلب بعشوم.

وخلاصة الأمر سوف تستمر مراحل نمو هذا الحمدوكي حتى مرحلة (العرقي) وهي المرحلة التي تغنى بها (مثليي) ثورة فولكر، وساقطات جمهورية (أعلى العفن) وقتها (والعرقي محل الشاي). وأظنها آخر مراحل النمو الطفيلي. نتابع



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٥/٢/١٢