صوروا كل شيئ … وثقوا كل شيئ …

حتى الفرحة المؤلمة …

الأخبار بتحرير مدينة جياد الصناعية مفرحة ، نعم ولكن ظاهريا ، فمن متابعاتنا لبعض من ظلوا صامدين في حيها السكني فقد تمت إستباحة المدينة وحيها السكني وتمت عمليات تشليع كاملة للمدينة ، تم تفكيك أثاثات المكاتب وعرضت للبيع في شارع مدني بابخس الأثمان بما فيها الكمبيوترات ، وليت هذه كانت هي المصيبة بل المصيبة أنه كان هناك مشترين لا يهمهم الحلال من الحرام ، وأفادني البعض من هناك بأنه قد تم تشليع حتى الجملونات ، وتم تفكيك خطوط الإنتاج وسرقات واسعة الله يعلم ماهو مداها ، هل هذا صحيح ؟

لهذا نقول صوروا كل شيئ وأعرضوه للرأي العام.

بعض خطوط الإنتاج في مصانع جياد تم الحصول في عز سنوات المقاطعة وليس من السهل الحصول عليها مجددا حتى لو توفر المال.

بعض شباب جياد من الحواضن إنضم للدعم المتمرد وا أسفاه فقد كانت جياد بؤرة للوعي والتنوع المجتمعي وأخبرني ثقة أن قائد المتمردين الذين اقتحموا جياد بالخيانة كان عاملا سابقا في جياد فصل قبل الحرب بعامين فأنضم للدعم الذي كان وقتها الدعم السريع ثم عاد بغبنه قائدا للدعم المتمرد الذي إقتحم المدينة الصناعية وفعل فيها الأفاعيل ثم دلف للحي السكني فنهب بيوته وقام بتدمير محتويات بيوت أخرى للمديرين الذين يظن أنهم وراء قرار فصله.

مبلغ علمي أن المفصول من وظيفته من مناطقنا يكون أقصى قدراته وكفاحه ملفا يحتوي المستندات الداعمة لمظلمته يدور ويلف ويدوخ بها من مكان إلى آخر باحثا عن العدالة ولكن يظل في دواخله يحمل الولاء ويشعر بالفخر إذا شاهد منتجات ولافتات عمله السابق ويظل يشعر بالفخر والقناعة أن له شراكة في الملكية العامة كمواطن سوداني لا تقل عن المديرين الذين اتخذوا قرار فصله.

واضح أن هذا السودان يسعنا جميعا ولكن بمعيارين مختلفين ، يسعنا جميعا نحن الوطنيين الوطنجية ، ويسع أكثر منا الآخرين الحاكورجية الذين ينتقمون من قرار فصلهم بتدمير وتشليع الوحدة الحكومية التي فصلتهم.

أين الوطنية وحب الوطن هنا ؟!

#كمال_حامد 👓