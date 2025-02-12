بالنسبة للموقع الجديد بتاع ( العماري الجيد ) الافتتحو أخونا ده أمس… عايزين نشوف الجديد شنو؟

> لسه بقول طرفي الصراع؟

> لسه حيجري لندن يحرض على حظر الطيران؟

> لسه حيمشي جنيف يحرض ويروج لانتشار المجاعة في السودان؟

> لسه حيحرض على إرسال قوات دولية تحمي قوات التمرد وتمنع الجيش من أداء مهامه في سحق التمرد؟

> لسه حيصمت عن جرائم الانتهاكات والاغتصابات البقوم بيها الأوباش؟

> لسه حيخاطب الأمم المتحدة بعدم شرعية الفريق البرهان ولسه حيكلمنا عن حكومة ( بورتسودان )؟؟

> طبعا في ناس منتظرين موقف جديد من صاحب اللافتة الجديدة ولكن يسعدني ان اخبركم….

> الرجل لايزال يحتفظ( بدبلة ) عبد الرحيم دقلو ولن يخلعها…. كل الذي فعله عبرحيم أنه فصل معيشة حريمه في تحالف تنسيفية القوى المدنية السابقة فالرجل معجب بالعبارة المنظمة التي يستخدمها المعددون بين زوجاتهم…( الصبية للسفر والأخرى للمقر) …

فأظن أن حمدوك وشلته ستواصل مهام السفر للتحريض ضد الأمة السودانية وتبقى حكومة الطاهر حجر في المقر….. لاجديد

حسن إسماعيل

