نشرة الكاهن رديئة الذكر التي تقوم على عبادة وتقديس (شخص البرهان) وليس إسناد الجيش ولا الفخر بالأبطال والضباط والجنود والفدائيين والشهداء مستمرة، رغم تحذيرنا منها، ورغم الكذب من بعضهم أنها (غرفة دعامة) .. تمهيدا للتنصل منها، ولكن يبدو أن هنالك من غير رأي البرهان أو على وجه الدقة بطانة السوء، وربما زينوها له، فقد قال من قبل أنه ضد نشر صوره وتمجيدها، لكن للأسف عمليا يحدث الآن خلاف ذلك، ولو أمرهم لأوقفوها أو نفوا صلتها به، ولو كان هذا الأمر تقوم به شخصيات مؤمنة بما تفعل، وعندهم رجولة، لاسفروا عن وجههم ولكن الاختباء دليل الريبة والشبهة والتلصص والخجل مما يصنعون، فالمنصة مجهولة النسب ولا يظهر فيها اسم أي شخص ولا جهة، هي فعلا مثل الشيطان الذي يسكن الصنم، ويقذف بالسجع للكاهن في الجاهلية.

أساسا لا خير في لقب الكاهن، لأن فيه خبث وكفر ومخاواة للشياطين.

اللهم من عبد غيرك، ومجد غيرك، وغرق في دنس الإشراك بك فافضحه وافضح من وراءه.

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أؤكد أننا نفخر بالجيش وقيادته ولكن تمجيد الذوات عبادة لغير الله.

مكي المغربي