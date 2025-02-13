من يطالبون الجيش بوقف ضرب بقايا المليشيا يسعون بكل قوتهم لإنقاذ عصابة حميدتي

■ الإمارات ليست وحدها .. دول عربية وأفريقية أيضاً دخلت خط مطالبة الجيش السوداني بالموافقة علي وقف إطلاق النار ضد المليشيا خلال شهر رمضان المعظم !!

■ المدهش حقاً أن ذات الدول التي تطالب القوات المسلحة بالتوقف عن قتال المليشيات اليوم هي ذاتها الدول التي عجزت عن لجم رصاص عصابات التمرد يوم أشعلت حربها اللعينة في رمضان عام الحرب !!

■ من يطالبون الجيش بوقف ضرب بقايا شتات المليشيا اليوم يسعون بكل قوتهم لإنقاذ عصابة حميدتي من الهزيمة التي أحاطت بالتمرد السريع وداعميه بالداخل والخارج ..

عبد الماجد عبد الحميد

