نتمنى أن لا تعودوا للدق والقد مرة اخرى!!!

الغريبة ان اي اسم لتحالف او مجموعة يختار لها كلمة مختصرة من الاسم من الحروف الأولى من الكلمات المكونة لاسم التحالف من اليمين لليسار او من اليسار لليمين مثلا ,(قدس) اختصار ل(قوات الدعم السريع) وكلمة (قحت) كانت اختصار ل (قوى الحرية والتغيير) لكن التحالف البديل الان سمي (التحالف الديمقراطي لقوى الثورة) يعني المفترض يكون الاسم المختصر له حسب العرف (تدق) ولم يعجبهم الاختصار لانها ستشير الى انهم ادقوا دق صح في مسعاهم للوقوف ضد الجيش وهزيمته وادخال قوات اجنبية بالبند السابع وفكوا ارتباطهم، او يتم اختيار الحروف من اليسار لليمين وتكون الكلمة المختصرة (قدت) بمعنى ان الشغلة بتاع استلام الحكم بواسطة الميليشيا وحل الجيش (قدت)، ودي برضو مستحيل يتم اختيارها، وتم اختيار اسم اصلا لا علاقة لها بحروف جملة التحالف لا من قريب ولا من بعيد وهي كلمة (صمود) كإطار جديد للعمل الذي نتمنى ان لا يكون بنفس (خرمجة) اختيار المختصر، وبالرغم من ان الكلمات لايهمنا بقدر ما يهمنا افعالهم في المرحلة المقبلة، نتمنى ان يكون صمودا مع الشعب والجيش لاخراج البلد لبر الامان والا حتدقوا وحتقد الشغلة مرة تانية.

د. عنتر حسن