الهاشمي: أوصلوا الرسالة للقائد البرهان الله يكرمكم

أوصلوا الرسالة للقائد البرهان الله يكرمكم.

■ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى رفاقك في قيادة القوات السودانية المسلحة وعلى شعب السودان المؤمن الصابر ذي الأخلاق الرفيعة والهمة العالية.

■ إن الوثيقة الدستورية البتراء التي لم تبدأ بسم الله وتجاهلت ذكر الإسلام عن قصد وتصميم قادت السودان لأحلك حقبة في تاريخه. فلماذا حفظك الله تتمسك بها وتريد بعث الحياة فيها من جديد؟

■ ولماذا تتودد للأعداء الألداء – حلفاء بن زايد- الذين ما قصّروا يوما في تأليب الدنيا على السودان وقواته المسلحة وسعوا في حظر السلاح عليها ونزع الاعتراف بمجلس السيادة؟

■ ابدأ متوكلا على الله القوي العزيز بداية جديدة مدعومة من شعب السودان المسلم. بداية جديدة على أساس دستور 2005 الذي رضي به جون قرنق، ورضي به الشماليون، الى أن ينتخب برلمان جديد فيعدّله بتفويض شعبي.

■ سمعتك تقول مطلبي رضا الرحمن. هذا أحسن مطلب. اجعله البوصلة ولا تعوّل يوما أو تثق بمن قضيته الأولى في الحياة عزل الدين عن الدولة والتضييق على شعائره ومظاهره ونشر مظاهر الفسق والفساد والمجون في ربوع السودان الطاهر.

■ الدّين هو الحياة والعز ومعنى الوجود، وفيه مصلحة السودان ورفعة شأنه قطعا ويقينا، وهو البوصلة ونور الدرب الى رضا رب العالمين.

د. محمد الهاشمي الحامدي