خيارات بقايا مليشيا آل دقلو الارهابية فى وسط الخرطوم اصبحت انتحارية

وسط الخرطوم: حريق قاعة الصداقة

اصبحت خيارات بقايا مليشيا آل دقلو الارهابية فى وسط الخرطوم وشارع النيل انتحارية ، وليس سراً أنها فى كماشة وحصار ، حركتهم محدودة وامكانية الفزع معدومة..

حريق قاعة الصداقة اليوم خطوة تعبر عن حالة يأس وهلع ، خاصة مع استلام بنك السودان المركزي ، وجزء من شارع النيل ، ومواقع مهمة وسط الخرطوم..

ومع تقدم القوات من منطقة جياد الصناعية ومن ثم بتري والباقير ، واكمال تمشيط شرق النيل ، فإن الخرطوم تتحول إلى بؤرة (موت).. وهو أمر ليس غائباً عن المليشيا وبدأت سحب قياداتها إلى امدرمان والتوجه إلى زالنجي والجنينة نقاط التجمع الجديد..

ابراهيم الصديق على

