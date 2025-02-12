رأي ومقالات

خيارات بقايا مليشيا آل دقلو الارهابية فى وسط الخرطوم اصبحت انتحارية

2025/02/12
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وسط الخرطوم: حريق قاعة الصداقة
اصبحت خيارات بقايا مليشيا آل دقلو الارهابية فى وسط الخرطوم وشارع النيل انتحارية ، وليس سراً أنها فى كماشة وحصار ، حركتهم محدودة وامكانية الفزع معدومة..

حريق قاعة الصداقة اليوم خطوة تعبر عن حالة يأس وهلع ، خاصة مع استلام بنك السودان المركزي ، وجزء من شارع النيل ، ومواقع مهمة وسط الخرطوم..

ومع تقدم القوات من منطقة جياد الصناعية ومن ثم بتري والباقير ، واكمال تمشيط شرق النيل ، فإن الخرطوم تتحول إلى بؤرة (موت).. وهو أمر ليس غائباً عن المليشيا وبدأت سحب قياداتها إلى امدرمان والتوجه إلى زالنجي والجنينة نقاط التجمع الجديد..

ابراهيم الصديق على
إبراهيم الصديق

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