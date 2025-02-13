ايثار خليل ابراهيم: ستنتصر المقاومة في دارفور بأمر الله

ستنتصر المقاومة في دارفور بأمر الله ،ليست بأماني الكسالى ولا أحلام العاجزين ،بل بقوة عقل وقلب المقاومين اللذين يدرون جيداً أن الحق بلا سلاح ضعيف ولا تليق بنا الضعة ولا الجبن ولا الإنهزام



تاريخ دارفور وشعبها بأنها أرض الملاحم والعزائم ، وأرض الأباة ،بالدم والأشلاء والفداء سيُهزم العدو ويخسأ

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أبناء السودان وأبناء دارفور خاصة ،المعركة الحاسمة الآن في أرض دارفور ،لن نقبل بأقل من هزيمتهم ،دعوا كل شيء وهبوا لسداد الدين لهم ،فلهم علينا دين واجب الوفاء والسداد والحر يفعل.

ايثار خليل ابراهيم