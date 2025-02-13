الدعامة في المقرن وتوتي ومنطقة الخرطوم المركزية سحبوا منهم الهواتف وأجهزة الاستار لينك، ومنعوهم من التصوير، وتم تدعيمهم بمرتزقة لا يتحدثون العربية ولا يفهمونها، حتى لا يتواصلوا مع قادة الجيش للاستسلام والنجاة من المحرقة التي تنتظرهم، خصوصًا وأن مصيرهم سيكون مثل مصير قناصة قاعة الصداقة الذين هلكوا بالجملة اليوم، أما فندق برج الفاتح فهو الآن يعتبر أكبر معقل لهم، أعدادهم بالآلاف، وهم خليط من جنسيات مختلفة، أكثرهم خلايا إرهاب ية، داع ش وغيرها، احتلوا أيضًا كل البنايات العالية، تحديدا تلك المُسلحة أو بطوابق أرضية (بدرون)، معهم بعض الفتيات المدمنات على المخدرات والكحول، ويقمن كذلك بالخدمات الجنسية، وتوزيع المخدرات عليهم على مدار الساعة، أوضاعهم الصحية في غاية الحرج، وتعليمات قادة المليشيا بتصفي ة كل من يفكر في الانسحاب، ولذلك يحتاج قادة الجيش إلى خطة ذكية للتعامل مع هذه المنطقة التي تعيق التحام الجيوش.

عزمي عبد الرازق