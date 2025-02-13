🔴 قرى الجزيرة.. دمار ممنهج ومقصود للبنية التحتية

⭕ما تعرضت له ولاية الجزيرة من خلال هذه الحرب يصعب حصره والكتابة عنه، فالمليشيا استهدفت إنسان الجزيرة في أرضه وممتلكاته وقيمه وموروثاته.

⭕والمعروف ان كل التنمية التي تمت بولاية الجزيرة، من مدارس ومستشفيات ومراكز خدمية، كانت بجهد مواطن الجزيرة الخالص، فهي تبرعات أبناء الجزيرة المغتربين في مختلف دول العالم، جهد الدولة فيها كان جهد ثانوي جدا.

⭕ولكن المليشيا حينما دخلت للجزيرة، لم تبحث عن مقرات للجيش او معسكرات، وإنما بحثت عن المراكز الصحية لتنهبها، وعن محولات الكهربا لتسرق زيتها وتحرقها، وعن محطات المياه لتشفشف طاقتها الشمسية، وعن الجامعات لتحرق مكتباتها وتدمر مراكزها البحثية، وعن المصانع لتنهب منتجاتها والياتها وتحرق ما تبقى منها، وعن المراكز الخدمية لكي تدمر كل ما فيها، فهل تم كل ذلك صدفة؟؟؟

⭕حرصت من خلال طوافي على عدد كبير من قرى ابوقوتة والربع العوامرة والمحيربيا والحصاحيصا الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بتلك القرى.. فكل قرية دخلتها، وجدت محولات الكهربا على الأرض والطاقات الشمسية مسروقة ومعظم المنازل خالية من الاثاثات المنزلية، فالمواطنين حينما يرجعوا الي منازلهم سيبدؤن حياتهم من الصفر.

⭕الجنجويد بعدما دخلوا الجزيرة واجبروا أهلها على النزوح، توقفت عجلة الحياة تماماً، فلم تجد المزارع من يفلحها، فلذلك معظم الحواشات بمشروع الجزيرة امتلأت بالحشائش واشجار المسكيت والسنط.

⭕فتحضير الأراضي يتطلب من المزارع جهد خارق حتى تصلح أرضه للزراعة، فيجب على الحكومة ان تخصص من الان التمويل الزراعي المناسب الذي يعمل على مساعدة المزارع في تحضير حواشته.

⭕ومن واقع ما شاهدته، الخراب لحق حتى الترع والقنوات، فمعظم الترع تحتاج إلى مجهود مضاعف لكي تتم عملية إزالة الحشائش وكذلك ردم الكسور وإصلاح الكباري.

⭕نهب المليشيا للسيارات، ساهم في ضياع حتى ملامح الطرق، فالعابر بسيارة يجد صعوبة كبيرة في المرور،نسبة لنمو الحشائش في الطرق وكذلك أشجار المسكيت والسنط.

⭕مالم تخصص الدولة ميزانية خاصة لمشروع الجزيرة، وتيسر امر التمويل الزراعي للمزارعين، لن يتعافى مشروع الجزيرة بسهولة.

⭕على حكومة ولاية الجزيرة ان تحصر كافة الخسائر التي لحقت بالولاية، وترفعها للمجلس السيادي، وعلى قيادة الحكومة ان تخصص صندوق لأعمار الجزيرة، فخسارة انسان الجزيرة خسارة مضاعفة.

⭕موقف اعجبني..

عند مروري بالقرى وجدت ان كل قرية عاد إليها شبابها، انتظموا على طول في برامج الاستنفار والتدريب وإقامة الارتكازات في مداخل القرى.

⭕ميادين كرة القدم بالقرى تحولت إلى حصص تدريب عسكرية، فكل شاب عاد الي قريته، تجده عازم تماماً على انه لن يترك أسرته تنزح مرة أخرى، فحتى الاطفال تجدهم انضموا لتلك التدريبات.

#سنتعافى.. ونعود أقوى.

✒️غاندي إبراهيم