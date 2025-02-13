خالد سلك ننتظره يومين كمان احتمال يكتب جيش واحد شعب واحد 😅

يا اخوانا دا عصر السوشيال ميديا كلو قاعد وموثق ، شغل تقول وتنكر دا بقي مااااف !

الفهلوة والنكران ما بتحلكم والله ، غيرتوا مواقفكم قولوا غيرنا مواقفنا وكنا غلطانين والامارات غشتنا واحنا آسفين و السبب الخلانا نغير مواقفنا انو الاوضاع علي الارض اتغيرت والدعم السريع بتهزم كل يوم!

وحنقول ليكم إعتذاركم غير مقبول وأسفكم ما برجع شئ و البينا وبينكم دم ووجع وعروض مستباحة ، دا ما خلاف سياسي ولا خلاف وجهات نظر ! دا دمنا سال وعروضنا استبيحت وبيوتنا اتنهبت وبلدنا اتدمرت ،وانتو براكم اخترتوا تقيفوا في صف القاتل فاتحملوا النتيجة كاملة !!!

وزي ما قال امل دنقل :

كيف تنظر في يد من صافحوك

ولا تبصر الدم في كل كف ؟

إن سهما أتاني من الخلف

سوف يجيئك من الف خلف !!

لا تصالح ولو منحوك الذهب ..

#جنجويد_قحاتة

Suzy Khalil