خالد سلك ننتظره يومين كمان احتمال يكتب جيش واحد شعب واحد 😅
خالد سلك ننتظره يومين كمان احتمال يكتب جيش واحد شعب واحد 😅
يا اخوانا دا عصر السوشيال ميديا كلو قاعد وموثق ، شغل تقول وتنكر دا بقي مااااف !
الفهلوة والنكران ما بتحلكم والله ، غيرتوا مواقفكم قولوا غيرنا مواقفنا وكنا غلطانين والامارات غشتنا واحنا آسفين و السبب الخلانا نغير مواقفنا انو الاوضاع علي الارض اتغيرت والدعم السريع بتهزم كل يوم!
وحنقول ليكم إعتذاركم غير مقبول وأسفكم ما برجع شئ و البينا وبينكم دم ووجع وعروض مستباحة ، دا ما خلاف سياسي ولا خلاف وجهات نظر ! دا دمنا سال وعروضنا استبيحت وبيوتنا اتنهبت وبلدنا اتدمرت ،وانتو براكم اخترتوا تقيفوا في صف القاتل فاتحملوا النتيجة كاملة !!!
وزي ما قال امل دنقل :
كيف تنظر في يد من صافحوك
ولا تبصر الدم في كل كف ؟
إن سهما أتاني من الخلف
سوف يجيئك من الف خلف !!
لا تصالح ولو منحوك الذهب ..
#جنجويد_قحاتة
Suzy Khalil