رأي ومقالات

الرجال يقتربون من القصر الجمهوري لإسترداده وتحريره

2025/02/14
ام وضاح

▪️إن كلمة (صمود) لم يعرفها أهل السودان إلا عند
صمود الرجال في المدرعات ، و(صمود) النشامى في القيادة وصمود الفرسان في الإشارة و(صمود) الصمود في الفاشر الأبية..

▪️الصمود الحقيقي (صمود) البرهان وهو يشق الصفوف مرفوع الرأس مكشوف الصدر..
▪️الصمود هو (صمود) الجاسر الكاسر ياسر العطا ، الصمود هو (صمود) المهيب العجيب شمس الدين كباشي..

▪️الوقت ليس وقت مسميات ولاشعارات الوقت وقت أفعال والأفعال عند الرجال الذين يقتربون من القصر الجمهوري لإسترداده وتحريره الذي أصبح وشيكاً..
#ام_وضاح

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