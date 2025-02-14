الرجال يقتربون من القصر الجمهوري لإسترداده وتحريره

▪️إن كلمة (صمود) لم يعرفها أهل السودان إلا عند

صمود الرجال في المدرعات ، و(صمود) النشامى في القيادة وصمود الفرسان في الإشارة و(صمود) الصمود في الفاشر الأبية..

▪️الصمود الحقيقي (صمود) البرهان وهو يشق الصفوف مرفوع الرأس مكشوف الصدر..

▪️الصمود هو (صمود) الجاسر الكاسر ياسر العطا ، الصمود هو (صمود) المهيب العجيب شمس الدين كباشي..

▪️الوقت ليس وقت مسميات ولاشعارات الوقت وقت أفعال والأفعال عند الرجال الذين يقتربون من القصر الجمهوري لإسترداده وتحريره الذي أصبح وشيكاً..

#ام_وضاح