القصر الجمهوري .. الهتاف الأخير قبل التطهير

إلى قيادة القوات المسلحة الباسلة وهي تخوض في شرف معركة الانتصار والكرامة إلى الذين يقتحمون في هذه الساعات في تضحية وتجرد وبسالة أسوار القصر الجمهوري ويطهرونه من دنس العمالة والارتزاق، وحين يعود سيعود للسودان رمزه العريق الذي نرجو من كل قلوبنا أن تطأه أولا أقدام الجيش والمقاومة الشعبية والمستنفرين وطليعة ابناء الشهداء وهم يرددون أبيات قتيل الذكرى والفكرة التي تدمغ كل مقولات المنافقين الذين يحاولون التسلل من مسام سماحة هذا الشعب وفضائله، ذلك الشعب الذي خانوه وغدروا به وها هم اليوم يمدون يد النفاق مصافحة بابتسامة كذوب وفي ردائهم المشبوه خنجر الغدر المسموم. إنها أبيات كتبت لتنشرها على الدنا دار البرهان الوطنية للنشر والتوزيع:

الحاقب كلاشو قلب المعارك الدايره

والبايت القَوَا حارس كتيبته الثايره

الساهر قيام صاحب السريرة النايره

ضفرو ولا العميل الجانا راكب الطايره

حسين خوجلي