انتصارات كبيرة حققتها قواتنا المسلحة اليوم في معظم مسارح العمليات. في كردفان هلك اليوم كبار قادة المليشيا في غارة جوية، تمهيدا للاجتياح البري، أما في الحاج يوسف فالجيش يتقدم على عدة محاور، وقد توغلت القوات داخل مناطق تمركزات المليشيا، من شارع واحد حتى المحطة القديمة،

ومن ثم مركز الشهيدة ندى، وهى أكثر البؤر المزعجة في شرق النيل، كذلك من ناحية سوبا تضيق قوات درع السودان ومتحركات الجزيرة وسنار الخناق على المتمردين شيئًا فشيئا، بينما أصبح القصر الرئاسي على مرمى حجر، وتدور معارك من المسافة صفر في محيطه، وداخل شوارع السوق العربي، المك نمر والبلدية وشارع الجمهورية،

وقد دفع الجيش بقوات خاصة تجيد التعامل مع مثل هذه الحروب. أما النيل الأبيض فقد بدأ الاجتياح البري وخرج المارد من قمقمه، فتم حتى الآن استلام ود شلعي والجمالاب ومباني شركة البترول باتجاه نعيمة، وفقاً لما رشح من معلومات، في وقتٍ يحضّر الجيش لمفاجآت في دارفور، وفي أي ساعة ربما نسمع البشارات بإذن الله.

فتح من الله ونصر قريب

عزمي عبد الرازق