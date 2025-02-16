التهنئة للوزير القدير محمود علي يوسف، ولشعب جيبوتي الذي أحببته، وقد كان باكورة مؤلفاتي (جيبوتي .. رمانة الميزان في الشرق الأفريقي)، وفي الكتاب شرحت كيف لهذا البلد الصغير في حجمه بين العمالقة وفي الاقليم المتفجر بالصراعات أن ينجو من العواصف، فهو صغير الحجم مثل رمانة الميزان ولكن لا تستقيم الأمور إلا به.

محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي منذ 2005 وهو من قاد هذه الدبلوماسية الهادئة والذكية لعشرين سنة في محيط من القلاقل، نعم هو الحبيب محمود بابتسامته ولغاته المتعددة، وسعة معرفته.

الآن تتزين به مفوضية الاتحاد الافريقي رئيسا لها .. مبروك يا أبو يوسف .. فرحت من قلبي والله، وخررت لله ساجدا.

والتهنئة للزعيم اسماعيل عمر قيلي.. رئيس جيبوتي.

مكي المغربي