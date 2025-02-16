الحمد لله رب العالمين الجيش تقدم في الحاج يوسف ووصل الي طرمبة المقرن في سوق الرواسي.. وذلك بعد السيطرة علي محطة 24 ومحطة 30..

بالامس حرر الجيش ضاحية كافوري كاملة ووصل حتي القنطرة الفاصلة بين كافوري وحلة كوكو..

– بهذا وصل الجيش الي اهم نقطتين في شرق النيل..القنطرة ومحطة 24..تبقت فقط محطة 13 علي تقاطع شارع القذافي ومستشفي شرق النيل..

– ولكن ليكتمل تحرير شرق النيل لابد من تحرير كبري سوبا او تطويق قوات المليشيا المتواجدة حوله.

– الجيش ايضا قبل يومين سيطر علي كبري الجميلية علي امتداد الطريق الدائري قري علي تخوم حي النصر

– ما يقوم به الجيش هو تقطيع لاوصال المليشيا وتحويلها لجزر معزولة وتشتيت جهودها في عدة محاور وهجوم متزامن يشل قدرتها علي الفزع ويضيق عليها طريق الهرب.

– تكتيكات الجيش تصيب المليشيا بالتوتر والارتجال مما يعجل بانهيارها وهروب افرادها..

– فالمليشيا لاتعلم فعلا من اين يتم الهجوم الكبير كل جبهات الجيش فيها قوات كبيرة وعتاد عسكري وجنود مدربين علي حرب المدن قوات لواء النخبة بجهاز الامن وقوات الكدرو وامدرمان وقوات ابو طيرة بالاضافة للمستنفرين الذين احدثوا فارقا كبيرا في تحرير كافوري.

– معركة شرق النيل صعوبتها في وجود السكان باعداد كبيرة داخل الاحياء.

– علي الجانب الآخر المليشيا تعاني من نقص الوقود والذخيرة ومن هروب الجنود و المتعاونين وتتحرك في مساحات كل مبانيها عبارة عن بيوت شعبية ليس فيها عمارات عالية الا القليل مما يفقدها ميزة نشر القناصة لتقوية دفاعاتها ويجعل تحركاتها مكشوفة لمسيرات الجيش.

Alnour Sabah