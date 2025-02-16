مؤتمر ميونخ- اللعب مع الكبار !!

*تتكامل انتصارات السودان هذه الأيام بمشاركة جهاز المخابرات العامة في مؤتمر ميونخ للأمن وهو الأول من نوعه على مستوى العالم وعلى مستوى مؤتمرات ميونخ منذ القرن الماضي*

*تتكامل الانتصارات العسكرية والدبلوماسية والأمنية بالحضور المميز لمدير المخابرات السودانية الفريق مفضل فى ميونخ وعلى كلتا يديه ما حققه الجهاز على الأرض في الداخل وما أنجزه في الخارج من اختراقات كبيرة آخرها إتفاقية بورتسودان بين فرقاء جنوب السودان ويأتي ميونخ أيضا من موسكو وزير الخارجية السيد على يوسف وعلى يمينه تفاهمات كبيرة مع روسيا وصلت حد النقاش الإيجابي حول القاعدة الروسية على سواحل البحر الأحمر السودانية*

*مؤتمر ميونخ عبر تاريخه الطويل نجح في تقريب المواقف المتباعدة للمعسكرت والدول وجنب الكرة الأرضية خلافات كان من الممكن أن تعصف بها إذا كان ولا يزال جسرا للتواصل بين كل المعسكرات والدول*

*نجح مؤتمر ميونخ عبر المرونة التى تميزه في فتح قناة بين الأمريكان والايرانيين في الماضي كانت ترياقا لأزمة الملف النووي الايراني وهى الأزمة الأخطر على مستوى العالم*

*جهاز المخابرات السوداني والذي استطاع هزيمة مليشيا الدعم السريع بقطع الإمداد الأمنى الإقليمي والدولى عنها من خلال اختراقات كبيرة وصل ميونخ كأي فريق محترف يلعب النهائي مع الكبار !!*

*من خلف الكواليس حيث تجرى اللقاءات الخاصة مع مدير المخابرات الفريق مغضل تلتقط الآذان والعيون نتائج تلك اللقاءات بشارات ومن أكبرها هزيمة الموقف البريطاني والذي مهد له جهاز المخابرات بعزل هذا الموقف من خلال فتح ثغرة في جدار الحائط الاوربي بالتجسير مع فرنسا والتى وصل مبعوثها الخاص مؤخرا للسودان*

*مؤتمر الأمن الأول في ميونخ أتاح للسودان لقاءات وعلاقات جيدة سيما وهو يأتي في ظل إدارة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب واليوم عبر سياسة الأيادي الطويلة يدير السودان اللعبة بجهاز مخابراته والذى نجح (أولا) في تحرير عنق البلاد من حبل المشنقة الإقليمية والدولية وهاهو بذات الحبل (ثانيا) يتواصل مع الجميع ويبحث عن رقاب البعض !!*

*بكرى المدنى -الطريق الثالث*