افوري هي أرض الغنائم، حيث استولت قوات الجيش علي كميات كبيرة من (..9

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي السبت 15 فبراير.. 2025

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم

⭕شهد هذا اليوم انتصارات باذخة وباهرة وأهم ما فيها ان تماسيح النيل نفضت الغبار عنها وحققت بالتنسيق مع قوات البرق الخاطف التابعة للفرقة الأولى تقدم كبير في محور شمال النيل الأبيض..

🔴محور شمال النيل الأبيض..

⭕تقدمت قوات الجيش بهذا المحور بثلاث محاور وذلك بغرض زعزعة دفاعات المليشيا والتقدم لتحرير منطقة نعيمة الاستراتيجية..

⭕حيث تقدمت قوات البرق الخاطف التابعة للفرقة الأولى مدني وحررت عدد من القرى مثل الرخيص والغنامة وتقدمت نحو نعيمة وسط هروب كبير لقوات المليشيا.

⭕كذلك تقدمت قوات محور الاعوج وحررت قرى ود شلعي ومحطة البترول والجمالاب..في الطريق لنعيمة .

⭕لتلتحم جيوش الفرقتين الأولى وال18 داخل نعيمة،ويتم طرد الجنجويد منها.. ليبقى الطريق سالكا نحو تحرير مدينة القطينة والتقدم الي جبل أولياء.

🔴محاور الخرطوم..

⭕محور كافوري..

⭕حققت قوات الجيش تقدم كبير جدا في هذا المحور، وتساقطت دفاعات المليشيا بصورة سريعة، حيث سيطرت قوات الجيش على مقر مليشيا الجنجويد (هيئة العمليات سابقا) في كافوري.

⭕وسيطرت أيضا قوات الجيش على مسجد النور بمربع 9 بكافوري.

⭕كما واصلت قوات الجيش سيطرتها على أجزاء واسعة من مربعي 6 و 9،. ولم يتبقى الكثير لإعلان منطقة كافوري بالكامل خالية من المليشيا.

⭕كافوري هي أرض الغنائم، حيث استولت قوات الجيش علي كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والمنظومات الدفاعية والمعدات العسكرية المختلفة..

🔴محور الحاج يوسف…

⭕سيطرت قوات الجيش على 24 و30 بالحاج يوسف، وكذلك مركز الشهيدة ندي بشارع واحد.

⭕كما تقدمت قوات الجيش بشارع الردمية وسيطرت على طرمبة الرواسي وسوق الرواسي.

⭕محوري الحاج يوسف وشرق النيل تمضي الأمور كما تشتهي قواتنا المسلحة وشعبنا المتعطش للإنتصارات والعودة الي دياره.. ونرى ذلك قريباً جدا بإذن الله تعالى.

🔴محاور السوق العربي

⭕تقدمت قوات الجيش بسلاح المدرعات وبسطت سيطرتها على كلية علوم الاتصال والموسيقى والدراما بجامعة السودان بالحلة الجديدة.

⭕ قوات الجيش بالقيادة العامة بسطت سيطرتها على أجزاء واسعة من شارع المك نمر، والوصول إلى القصر الجمهوري يقترب شيئا فشيئا.

♦️ قوات الجيش تكمل حصارها على قوات المليشيا المتواجدة بالقصر الجمهوري، ولا مجال للهروب.

🔴محاور الجزيرة..

⭕الطيران الحربي قصف تجمعات للمليشيا بمنطقة ود الهبيل ريفي ابوقوتة.

⭕لا وجود لعمليات عسكرية بمناطق شمال الجزيرة.

🔴الأبيض..

⭕قوات المليشيا دونت مدينة الأبيض، وردت عليها كذلك قوات الجيش بتدوين متبادل.

🔴محور الفاشر..

⭕الطيران الحربي نفذ اليوم عدة طلعات جوية بمحيط مدينة الفاشر استهدف بها تجمعات المليشيا.

⭕قوات المليشيا دونت أحياء الفاشر بالمدفعية الثقيلة.

#نصر من الله وفتح قريب