توقفت الحافلة عند ارتكاز الدعامة شمال المصفى.. صعد دعامي تفحص الركاب..

(با علي انا خاف)..همس لي حفيدي (علي )، ثم دس رأسه في صدري..

لحظتها (با علي) نفسه كان خائف ولعن في سره عشرات المرات اللحظة الوافق فيها على المخاطرة بالنزوح شمالا عبر مناطق سيطرة الدعامة..

كان ذلك في اواخر مايو 2023 بعد ان اعلن الدعامة ان معاشي الجيش والقوات النظامية هدف مشروع لهم..

اليوم عدت بنفس الطريق بعد ان زال خطر الدعامة وتم دحرهم من منطقة جبال قري والبسابير حتى بحري…

تفحصت الشارع بعدة عيون.. عين عسكرية، وعين صحفية..

فقط اربع تاتشر محروقة من البسابير وحتى جنوب الجيلي، مع عدد كبير من السيارات المدنية، بعضها محروق غالبا بقذيفة مسيرة، ومعظمها انقلبت غالبا بسبب طيش او عدم دراية سايقها.. وتم الباقي الشفشافة..

اهل المنطقة اتهموا متعاونين بانهم يدفعون اي مبلغ للدعامة مقابل السماح لهم بشفشفتها..

مساحات من الحشائش على جانبي طريق التحدي محروقة غالبا بسبب قصف مدفعي..

المشهد العسكري يكشف ان الجيش خدع الدعامة بتحريك محور مباشر عبر طريق التحدي كمجهود ثانوي، بينما القوة الفعلية اتت من الشمال الشرقي والجنوب الشرقي..

ودعمت الخدعة بالقصف المدفعي والمسيرات..

مسرح العمليات هنا يكشف ان الدعامة لم يصنعوا اي دفاعات ثابتة او اقاموا خنادق..

ربما اكتفوا بتوزيع سياراتهم داخل جبال قري والسبلوقة والاعتماد على سرعة الحركة وحرية المناورة..

في منطقة البسابير حاولت تخيل الزمن قبيل اسر البطل محمد صديق وحتى اغتياله الجبان..

من اي معدن قد قلبك يا ابو حميد..

اجزم ان الرصاصات التي دخلت جسمك الشريف تفتخر بين اخواتها بأن جسمك احتواها.. رحمك الله اعطيت لعبارة (من ياتو ناحية) بعد اخر..

اكثر من جسر كبير تم تدميره ويتطلب الامر سرعة اصلاحه لتسهيل النقل من والى الخرطوم..

بالطريق الغربي تحتاج لاربعة ساعات لتقطع المسافة من المتمة الى الجزيرة اسلانج.. بينما فقط ساعة واربعين دقيقة من شندي لتصل الفكي هاشم..

للاسف ٩٠ بالمائة من جناين المنقة ماتت بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف محطات الري..

بدرجة كبيرة انحسرت العمليات الحربية من منطقة شمال بحري.. لكن نحتاج لعدة شهور لعودة بعض الحياة لطبيعتها… واكثر منها لازالة الاثر النفسي..

مؤلم جدا ان تشعر بالغربة النفسية وانت ترقد في سريرك في نفس الغرفة التي عرفتك يافعا، وقرأت فيها اول خطاب من اول غرام..

مؤلم ان تفقد لغة التواصل مع ذات النيمة التي لعبت في ظل فروعها، وتلقيت كم علقة بنفس فروعها عقابا على شقاوة المراهقة وقطع البحر عوما للجزيرة الصغيرة..

الحمد لله.. رغم انها عودة مؤقتة.. بس افضل من كثيرين لم يعودو بعد لديارهم.. من كثيرين فقدوا احباءهم وبعضهم فقد ما لا يمكن تعويضه او نسيانه

Ali Mirghani