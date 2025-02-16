■ صباح اليوم عادت مليشيات التمرد بعدوان جديد علي محطة كهرباء أم دباكر في مدينة ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض .. المسيّرات التي أطلقتها عصابات التمرد أحدثت تلفاً وأضراراً متفاوتة في محولات التيار الكهربائي الأمر الذي أدخل كل مدن وقري ولاية النيل الأبيض في أزمة جديدة بانقطاع خدمة الكهرباء قد تمتد لأيام ..

■ مهاجمة التمرد السريع لمحطة أم دباكر تزامن مع الهزائم الساحقة التي لحقت بالمليشيا في مدن وقري شمال ولاية النيل الأبيض حيث تتقدم تماسيح بحر أبيض بثبات لتطهير المنطقة من دنس التمرد .. وبتلاقي جيشي النيل الأبيض والمناقل في منطقة نعيمة تمّ تأمين كامل المنطقة بين الجزيرة والنيل الأبيض وبذلك تكون مهمة بقية المتحركات سالكة وصولاً إلي جبل أولياء حيث المعركة الفاصلة مع التمرد في ولاية الخرطوم وولايتي الجزيرة والنيل الأبيض ..

■ استهداف المليشيا وأعوانها بالداخل للمحطات والمرافق الحيوية بالبلاد تأكيد علي خيبتها وهزيمتها الساحقة ..

عبد الماجد عبد الحميد