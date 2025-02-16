جنبات عطبرا

ذكرت مواقع عدة بأن الأمن قبض على شباب وشابات في وضع مخل في إحدى جنبات بمدينة عطبرا. التحية لأمن عطبرا بما قاموا به لحماية للمجتمع. ولكن لنضع موضوع الجنبات الذي انتشر في عهد دولة العري والسفاهة في العهد الحمدوكي على طاولة الجميع. وفي تقديري والجميع مشغول بمعركة الكرامة، أراد الحمادكة عودة أيام (الصياعة) في بداية ثورة فولكر، حيث غنى السفهاء وقتها: (سفة ندردما ليك… البت نحنكا ليك). بل وثقوا تلك الخيابة شعرًا عند فض حميدتي لاعتصامهم المشؤوم (درشونا والبنوت نيام). تصور أين كانت البنات وقتها؟؟. كن مع السفهاء في باحة القيادة العامة ليلًا (عجال لاقى أماتو). والكل يعي تمامًا ما تشكله هذه الجنبات من خطر على المجتمع. لذا محاربة أوكار الجريمة ضرورة تقتضيها الشريعة الغراء. وخلاصة الأمر لتكملة بنيان معركة الكرامة، لابد من توسيع مفهوم المعركة حتى نخرج (سبيبة) المجتمع من (عجين) حمدوك. وهذا لا يتأتى إلا بتضافر جهود الجميع، وليعلم المواطن بأنه رجل الأمن الأول.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأحد ٢٠٢٥/٢/١٦