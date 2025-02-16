إذا استبعدنا الاتفاقيات الدبلوماسية والقانونية وسلّمنا بحكومة الجنجويد ، فإن وثائقها القادمة لن تكون قادرة على اجتياز أبسط قواعد الأمان والمصداقية، ليس فقط من حيث الخصائص والمميزات الشكلية المرتبطة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الوثائق، بل حتى على مستوى الضمانات الأمنية الخاصة باستخراجها..

ما إن تذكر اسم حكومة الجنجويد حتى يتبادر إلى ذهنك حال الإجراءات المتبعة للتحقق من هويات حاملي الوثائق، أي مجرم من غرب إفريقيا سيكون قادر على استخراج جواز أل دقلو وبطاقة أم باقة الرسمية. هذه الفوضى ستجعل مجرد حمل وثيقة صادرة عن الحكومة الجنجويدية شبهة، دعك من أن تكون وسيلة للتنقل.

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

حسبو البيلي

