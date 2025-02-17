دعوات البجا وأوهام النهر والبحر !!

*قرات ديباجة على المواقع امس الأول تدعو لندوة ببورتسودان حول حق تقرير المصير لإقليم البجا وفق المادة ٥٢ من ميثاق الأمم المتحدة للشعوب الأصلية*

*الدعوة لتقرير مصير البجا ليست جديدة وأكثر ما يعبر عنها الهتاف الشهير عند المحافل -بجا دولة – وهى دعوة تتسع احيانا للمناداة بإنفصال الشرق كله كما أوصت بذلك مقررات مؤتمر سنكات الشهيرة*

*الدعاوى لإنفصال البجا أو الشرق لم تأت من فراغ وانما بعد دعاوى قديمة لهيكلة الدولة السودانية بما يحقق العدالة والمساواة لشعوبها وكان مؤتمر البجا اول تنظيم يدعو للفدرالية والسودان رضيع في العام ١٩٥٨م*

*تنامى الشعور بالإنفصال وعوامل التقسيم لم تعد حصرا على الشرق ولا الغرب ولكنها أيضا جنينا مكتمل النمو في أحشاء الشمال والوسط*

*ان سايرنا مشاعر ودعاوى الإنفصال سوف نخسر البلد وان لجانا لوصفات فاشلة سوف نخسر البلد وان اعدنا إنتاج النظام القديم للدولة السودانية سوف نخسر البلد*

*الإنفصال لن ينجح بإختصار لأنه لن يحقق السلام والاستقرار لأجزاء السودان فيما بينها ولها بداخلها*

*وصفات مصنوعة مثل دولة النهر والبحر فاشلة بالثلاثة ولن ينجح فيها احد فالشرق والشمال لا يمكن أن توحد بينهما ثروة وسلطة ابدا ولا بين اي إقليم وآخر في السودان*

*إعادة إنتاج شكل النظام القديم بدعاوى الدفاع عن دولة ٥٦م و التباكى عليها سيبقى السودان على حالة الحروب ابدا ولا سلام ولا استقرار*

*الحل في حكمة البجا القديمة بدعوة تنظيمها للفدرالية الكاملة لكل إقليم على أرضه تحت مظلة حكم سيادى إشرافي يتشارك فيه الجميع -نقطة سطر جديد*

*بكرى المدنى*